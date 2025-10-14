El Gobierno convoca el concurso público para adjudicar el nuevo canal en abierto de la TDT

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha aprobado este martes convocar el concurso público para la adjudicación, mediante régimen de concurrencia, de una licencia para la prestación del servicio de televisión digital terrestre (TDT), en régimen de emisión en abierto y cuyo ámbito geográfico se extenderá a todo el territorio nacional.

Según señala Transformación Digital, así lo exige el Plan Técnico Nacional de la TDT, en vigor desde el 27 de marzo de 2025, que realizó una distribución de los múltiples digitales a través de los cuales se presta el servicio de TDT de cobertura estatal.

El objeto de adjudicación del presente concurso corresponde al sobrante de una cuarta parte de la capacidad en el múltiple digital MPE5. El concurso se rige por lo previsto en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

Con esta convocatoria, el Gobierno persigue "aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, haciendo posible una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada". También busca "fomentar la innovación tecnológica y ofrecer servicios de TDT de mayor calidad".

Corresponderá al Consejo de Ministros resolver el concurso en el plazo máximo de doce meses desde su publicación. El plazo de presentación de ofertas comenzará a las 09.00 horas, hora peninsular, del 20 de octubre de 2025, y estará abierto hasta las 13.00 horas, hora peninsular, del 20 de noviembre de 2025, y se realizará a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Finalizado el procedimiento, la licencia se formalizará en documento administrativo por el titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se resuelve el concurso.

La duración de la licencia será de quince años y será susceptible de renovación por el mismo plazo, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley 13/2022, de 7 de julio.