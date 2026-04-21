El Gobierno crea la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias y pone al frente a Virigina Barcones

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la creación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias --dentro de la estructura orgánica del Ministerio del Interior--, la puesta en marcha de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, y las directrices básicas que planifican la respuesta de las instituciones públicas ante fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y accidentes de transporte terrestre de mercancías peligrosas, con el objetivo de "robustecer" el sistema ante el aumento de catástrofes y en el marco de la lucha contra las consecuencias del cambio climático.

Marlaska también ha anunciado que la nueva secretaria general de Protección Civil y Emergencias será Virginia Barcones, hasta ahora directora general, y el nuevo director general de Protección Civil y Emergencias será Benjamín Salvago, hasta ahora subdirector general de Protección Civil y Emergencias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que con estas medidas quieren "robustecer" el sistema de protección civil ante el "aumento exponencial" en los últimos años de las catástrofes.

"Es evidente, como bien saben, que en los últimos años se ha producido un aumento exponencial de las situaciones de emergencia y de naturaleza catastrófica. Es una evidencia también que estas situaciones son además más frecuentes, más complejas, se desatan de manera simultánea y sus consecuencias son cada vez más graves y lesivas. Para afrontar una realidad que no admite discusión, es imprescindible, sin duda alguna, dotar a nuestro modelo de protección civil de un enfoque preventivo, integral y proactivo que supere la tradicional gestión meramente reactiva", ha subrayado.

En concreto, sobre la creación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, Marlaska ha explicado que asume las competencias que hasta ahora ejercía la Dirección General y proporciona "mayor músculo administrativo a un órgano vital para el impulso, planificación, coordinación y cohesión del Sistema Nacional de Protección Civil".

De esta nueva Secretaría General dependerá una Dirección General que encabezará, a su vez, tres subdirecciones generales: la de Anticipación y Preparación, que ejercerá las funciones relacionadas con la cultura preventiva y la formación --en la que se integrará la Escuela Nacional de Protección Civil--; la de Planificación y Gestión de Emergencias, que asumirá la planificación de las emergencias, su gestión operativa a través del Centro Nacional de Emergencias y la gestión del mecanismo de respuesta; y la de Resiliencia y Recuperación, que coordinará las políticas públicas de recuperación tras las emergencias y la gestión de las subvenciones y ayudas estatales.

Según ha indicado el ministro, la creación de esta Secretaría General es un paso "intermedio e imprescindible" para avanzar "con rapidez" hacia la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil. Si bien, ha puntualizado que, mientas tanto, "dota al Ministerio del Interior de una estructura más robusta, moderna y eficaz".

"FORO DE DIÁLOGO" PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado la puesta en marcha de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, un órgano dependiente también del Ministerio del Interior en el que se integrarán todos los departamentos ministeriales, todas las comunidades autónomas, las dos ciudades con estatutos de autonomía, la Federación Española de Municipios y Provincias, y hasta 29 colectivos y sectores de la sociedad civil.

"Se concibe como un foro de participación y diálogo permanente de todos los actores de la protección civil, tanto públicos como privados, del ámbito administrativo, político, técnico, científico, también del ámbito económico y de la sociedad civil. Esta organización colaborativa, sin duda alguna, facilitará la integración de las políticas de reducción del riesgo en la planificación pública, reforzará la coordinación a escala internacional, nacional y autonómica", ha destacado.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado las directrices básicas de planificación para todas las administraciones públicas cuando elaboren sus planes especiales de protección civil dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y competenciales, ante inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos y accidentes en el transporte terrestre de mercancías peligrosas. Según ha señalado, estas directrices, que suponen una "modernización" del Sistema Nacional de Protección Civil, fueron aprobadas por "unanimidad" a finales de marzo, en el Consejo Nacional de Protección Civil.

El ministro ha asegurado que con este paquete de medidas dan respuesta a las obligaciones contraídas por España en el marco de Sendai de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, y logran "un modelo más robusto y eficiente con el que hacer frente a las amenazas, los riesgos híbridos y los retos del nuevo contexto medioambiental que afectan a los valores e intereses de España".

"Queremos un sistema fuerte que garantice la coordinación, la cohesión y eficacia en las políticas públicas, para asegurar la prestación de un servicio público integral y eficiente en la lucha contra las consecuencias del cambio climático. Queda, sin duda alguna, camino por recorrer, pero con pasos como el que hemos dado hoy, fortalecemos la capacidad del Sistema Nacional de Protección Civil para minimizar los efectos de las emergencias y acelerar los procesos de recuperación para que las personas afectadas puedan recobrar cuanto antes su vida", ha enfatizado.