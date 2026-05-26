El Gobierno declara la visita del Papa como evento de "excepcional" y "especial" interés público

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este este martes 26 de mayo un Real Decreto Ley por el que declara, entre otros eventos, la visita del Papa como evento de "excepcional" interés público. Juto con este "inminente" viaje apostólico del Pontífice a España, también recibirán el mismo tratamiento, entre otros eventos, el Bicentenario de Goya, el Trío de Eclipses o el aniversario del Teatro Real.

El Decreto Ley estrará en vigor tras su publicación en el BOE, previsiblemente en uno o dos días, y tendrá que ser convalidado en el Parlamento en el plazo máximo de un mes, lo que puede ocurrir una vez se haya producido ya la visita del Pontífice a España.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Precisamente, la visita del Papa a España ha sido declarada como un evento de especial interés público por el Consejo de Ministros", ha añadido.

Según ha recordado Saiz, se trata de un evento "histórico" ya que que han pasado 15 años desde que un Pontífice visitó el país. "La visita es una oportunidad para proyectar al mundo los valores que constituyen la base de nuestra democracia. La convivencia, el pluralismo, la solidaridad que conectan de manera clara con el mensaje que viene defendiendo el Pontífice", ha asegurado.

Asimismo, ha recalcado el "intenso" trabajo que se ha llevado a cabo desde el Gobierno de España para asegurar que esta visita sea un éxito y ha repasado que se ha formado un grupo de general de coordinación, un grupo interministerial que cuenta con los delegados del Gobierno y las delegadas de las comunidades autónomas, grupos territoriales con los responsables autonómicos que van a recibir la visita y, en total más de 80 reuniones para garantizar la coordinación y la seguridad.

Precisamente, el Ministerio de la Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes ha presentado en la reunión de este martes un informe con las actuaciones del Gobierno en este sentido que recoge que se activarán 10.500 efectivos de Policía Nacional, 2.190 de Guardia Civil, además de aquellos que se pongan a disposición de Mossos de Escuadra o policías locales.

En materia de movilidad, Saiz a apuntado que RENFE va a poner en marcha un dispositivo especial en Madrid con el objetivo de facilitar desplazamientos, ofreciendo 2 millones de plazas adicionales en cercanías, incrementando la oferta de media distancia y Avant, y ofreciendo descuentos para viajeros, grupos y grandes grupos. También ha indicado que se han acreditado más de 3.300 periodistas para seguir la visita.

La visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, costará más de 15 millones de euros, según han estimado los organizadores. La declaración de evento de excepcional interés público permite la activación las deducciones fiscales previstas en la Ley de Mecenanzgo para las donaciones a este tipo de eventos y era una petición de los organizadores del viaje.

Para costear la visita, hay dos tipos de financiación (dineraria y en especia) y tres tipos de financiadores (fieles, empresas o fundaciones y administraciones públicas).

En concreto, los ciudadanos pueden hacer "pequeñas aportaciones" a través de la web donoamiiglesia así como en las colectas. Los coordinadores han recordado que los ciudadanos podrán desgravarse un 80% de los 250 primeros euros y, el resto, el 40%. También pueden apuntarse como voluntarios.

En segundo lugar, cuentan con las empresas, las fundaciones y otras iniciativas sociales, que pueden hacer aportaciones económicas o en especie (por ejemplo, empresas de seguridad o de nuevas tecnologías). El coste del viaje a España del Papa se ha estimado en unos 15 millones de euros con un retorno de más de 100.

El informe también recuerda que el viaje de León XIV a España se produce tras la "culminación de cinco acuerdos históricos" entre el Gobierno y la Iglesia católica: la exhumación del dictador de la Basílica de Cuelgamuros y la resignificación del Valle; el acuerdo sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia; la supresión de determinados beneficios fiscales y el sistema mixto para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.