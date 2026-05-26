El Gobierno expresa su "orgullo" por la defensa del Papa de valores que "guían la política migratoria" de España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado "orgullo" por la defensa del Papa León XIV en sus mensajes de valores que "guían la política migratoria" de España.

"Evidentemente, es un orgullo el ver cómo el Papa en sus mensajes defiende los valores que también guían la política migratoria del Gobierno de España, que, por cierto, ya lo he dicho más de una vez en esta mesa, es un faro en el mundo", ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por el impacto político de la visita del Pontífice a España, del 6 al 12 de junio.

Asimismo, Saiz ha destacado el "respaldo" de León XIV a las políticas del Ejecutivo respecto a la paz o la política migratoria y ha agregado que esta última "pone en el centro los derechos humanos".

Igualmente, ha hecho alusión al "espaldarazo" recibido la semana pasada por parte del Tribunal Supremo en no admitir las medidas cautelares que pedían frenar la regularización extraordinaria de migrantes.

"No dañaban al gobierno quienes interpusieron esos recursos, dañaban a personas que están viviendo este procedimiento con ilusión, también a empresas que están viendo una oportunidad para cubrir vacantes", ha afirmado.

El Tribunal Supremo rechazó el viernes 22 de mayo suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril, tras escuchar varias peticiones de paralizar de forma cautelar el real decreto. En concreto, Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid fueron quienes reclamaron la suspensión cautelar de la medida.