Goya Producciones revive las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI a España ante la llegada de León XIV

Archivo - OVIEDO, ASTURIAS, ESPAÑA - 21 DE AGOSTO DE 1989: Multitud de fieles espera en los alrededores de la Plaza de la Catedral de Oviedo la llegada del Papa Juan Pablo II durante su visita a Oviedo. - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Goya Producciones ha lanzado un vídeo que revive las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI a España, con motivo de la próxima visita del Papa León XIV, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio y cubrirá tres destinos principales: Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

La pieza audiovisual, concebida como una bienvenida al nuevo Pontífice, reúne imágenes de las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI a varios de los lugares que también León XIV visitará. "A través de imágenes históricas, el vídeo invita a revivir escenas que marcaron a varias generaciones de católicos españoles y que forman ya parte de la historia reciente de la Iglesia en España", asegura la productora.

Las imágenes utilizadas en el montaje proceden de los documentales 'Juan Pablo II: el Santo que amaba a España', 'JMJ Madrid 2011 - ¡Esta es la juventud del Papa!' y 'Benedicto XVI: El Papa Emérito', producidos por Goya Producciones.

El vídeo recuerda especialmente las multitudinarias visitas de Juan Pablo II a España, con imágenes de celebraciones y encuentros celebrados en espacios como la Plaza de Colón, la Plaza de Lima o el Camp Nou. Entre los momentos destacados figura el encuentro celebrado en el estadio Santiago Bernabéu en 1982, que congregó a miles de jóvenes y que, según recuerda la productora, superó todas las previsiones de asistencia.

El vídeo también recoge la huella dejada por Benedicto XVI durante sus visitas a España. En concreto, rememora la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona en 2010 y la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) celebrada en Madrid en 2011, que reunió a más de un millón de jóvenes procedentes de 195 países.

Entre las escenas incluidas destacan el Via Crucis celebrado en la Plaza de Cibeles y la vigilia de Cuatro Vientos durante la JMJ, marcada por una fuerte tormenta "que no logró ahuyentar ni al Papa ni a los cientos de miles de jóvenes allí reunidos". "Aquella noche se convirtió en un símbolo de fidelidad, alegría y resistencia en la fe", subraya la productora.

Con esta iniciativa, Goya Producciones quiere expresar su agradecimiento "por todo lo que España ha recibido a través de las visitas papales" y preparar la acogida de León XIV. "Este vídeo es un agradecimiento por todo lo que España ha recibido y una oración de bienvenida para León XIV. Que su visita sea un nuevo Pentecostés para nuestra tierra", ha señalado la productora.