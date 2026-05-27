Greenpeace despliega una pancarta bajo el océano Ártico para pedir a los líderes mundiales que "escuchen a la ciencia". - GREENPEACE

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha desplegado una pancarta a 2.315 metros (m) bajo la superficie del océano Ártico para exigir a los líderes mundiales que "escuchen a la ciencia", según ha informado este miércoles la ONG. Esta acción ha tenido lugar en el marco de la expedición que está llevando a cabo para estudiar ecosistemas "vulnerables e inexplorados" del fondo marino a lo largo de la dorsal mesoceánica del área.

Con ello, ha querido hacer un llamamiento a los líderes mundiales para que cumplan los objetivos climáticos globales, implementen el Tratado Global de los Océanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030 y establezcan una moratoria inmediata sobre la minería submarina.

"Es imprescindible que los gobiernos se tomen en serio la implementación del Tratado Global de los Océanos y trabajen para ser capaces de llevar propuestas concretas de santuarios marinos a la primera Conferencia de las Partes de Océanos que tendrá lugar en enero de 2027, como esta zona del Ártico", ha recalcado la responsable de la campaña de Océanos y Pesca de Greenpeace España, Ana Pascual.

Un vehículo submarino operado a distancia (ROV, por sus siglas en inglés) denominado 'Holly' ha sido el que ha sostenido la pancarta frente al campo de fuentes hidrotermales llamado 'Castillo de Loki', un ecosistema volcánico único donde las fumarolas negras emiten fluido a 300-320°C desde el fondo de la corteza oceánica. Según ha señalado Greenpeace, la comunidad científica cree que antepasados lejanos de los seres humanos podrían haber tenido un aspecto muy similar al de los microorganismos que viven en estructuras como éstas.

Esto convierte al 'Castillo de Loki' en una "cuna" de vida compleja que "podría contener la clave de cómo comenzó la vida en la Tierra", tal y como ha destacado la organización. La Expedición al Ártico profundo de Greenpeace reúne a científicos líderes a nivel mundial para explorar montes submarinos y campos de fuentes hidrotermales del Ártico. Éstos están retransmitiendo las inmersiones al lecho marino Ártico a través del canal de YouTube de Greenpeace Internacional.

De acuerdo con la ONG, el gobierno noruego abrió la zona de la expedición a la minería submarina en 2024, pero los planes se detuvieron el año pasado tras las protestas de organizaciones ecologistas, pescadores, comunidad científica y partidos ecologistas de la oposición en Noruega. "Según los científicos, la minería submarina causaría daños irreversibles a los vulnerables ecosistemas de aguas profundas, incluyendo la destrucción de hábitats y, posiblemente, la extinción de especies, antes incluso de que sean descubiertas", ha denunciado la organización.

Para la científica jefa de la Expedición al Ártico profundo de Greenpeace International, Sandra Schöttner, "no es demasiado tarde para actuar". "La ciencia predice de forma clara los límites que nuestro planeta puede soportar, pero la acción humana determina nuestra supervivencia. Al proteger estos ecosistemas de aguas profundas mediante una red global de santuarios marinos y establecer una moratoria sobre la minería submarina, podemos crear una red de seguridad resiliente para la vida marina y proteger la salud de nuestros océanos globales para las generaciones futuras", ha indicado.