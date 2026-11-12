Greenpeace reclama mensajes "más claros" en la COP31 a favor del abandono de combustibles fósiles

COP31. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha considerado "insuficientes" los llamamientos realizados este miércoles por los líderes mundiales para abandonar los combustibles fósiles y acelerar la electrificación basada en renovables durante la COP31, cuya Cumbre de Líderes celebra este jueves su segunda jornada con la deforestación entre los asuntos previstos.

"Desde Greenpeace nos hubiera gustado escuchar mensajes más claros en favor del abandono de los combustibles fósiles y de la electrificación basada en renovables como las del Secretario General de Naciones Unidas pero, lamentablemente, hubo limitadas voces en ese sentido", ha señalado la ONG.

La organización ha contrastado esa falta de claridad con el discurso del secretario general de la ONU, António Guterres, que acude a su última Cumbre del Clima en el cargo. Según Greenpeace, durante sus intervenciones de los dos últimos días ha reclamado hojas de ruta nacionales creíbles para una transición justa y una rápida expansión de las renovables, las redes y la electrificación limpia.

Asimismo, la ONG ha transmitido su preocupación por la "poca asistencia" de mandatarios de la Unión Europea, incluida España, y por la ausencia de los principales dirigentes de China, la India y Japón.

Greenpeace Internacional y el artista danés Thomas Dambo presentarán este viernes un 'Caballo de Troya' de seis metros de altura en Konyaalti, Antalya (Turquía).

Con esta acción, buscan denunciar que, según la organización, la industria de los combustibles fósiles utiliza la expansión de la producción de plástico para mantener la demanda de petróleo y gas y proteger sus beneficios, lo que socava la acción climática.

En este contexto, harán un llamamiento a los líderes mundiales para reducir la producción de plástico desde su origen como condición para un clima saludable y un futuro de 'Basura Cero'.