Un grupo de manifestantes impide la emisión del programa El café de ideas en RTVE Cataluña por la huelga general - @CAFEDIDEES_RTVE

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes ha irrumpido este miércoles 11 de noviembre en el plató del programa 'El café de ideas' de Radio Televisión Española (RTVE) Cataluña, impidiendo la emisión habitual del espacio de información.

🔴 No podem emetre el programa perquè un grup de manifestants ha entrat al plató en el marc de la vaga general de l'#11N



Els periodistes som considerats servei essencial, però avui no podem fer la nostra feina



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La interrupción se ha producido a primera hora de la mañana, según ha informado la propia presentadora del formato, Gemma Nierga, en un mensaje difundido a través de la red social X, recogido por Europa Press.

La periodista ha explicado que el equipo del programa había preparado una programación especial orientada a cubrir de forma exclusiva la jornada de huelga general. Para llevar a cabo dicha cobertura, el espacio contaba con el personal profesional asignado formalmente como servicios mínimos para la corporación pública.

No obstante, Nierga ha apuntado que la entrada de los manifestantes en las instalaciones ha imposibilitado el desarrollo del trabajo del equipo técnico y periodístico. Según ha denunciado, los protestantes han impedido de forma directa que el personal ejerza su derecho a informar, al tiempo que se ha vulnerado el derecho de la ciudadanía a recibir dicha información de servicio público durante la jornada de paro.

Asimismo, la presentadora ha recordado que los profesionales de la información tienen la consideración de "servicio esencial" ante situaciones de movilización social y huelga. Pese a este reconocimiento legal y profesional, ha lamentado que haya resultado del todo imposible continuar adelante con la producción y emisión del espacio televisivo.

Ante la imposibilidad de mantener el directo de 'El café de ideas' en RTVE, la periodista ha finalizado su intervención realizando un llamamiento al público para que busque informarse sobre el desarrollo de la jornada a través de los canales oficiales.