La gobernanza de la inteligencia artificial (IA), la anticipación de riesgos y la gestión de la confianza refuerzan el papel de Comunicación y Asuntos Corporativos en las decisiones estratégicas, según el Anuario de la Comunicación Dircom 2026. - DIRCOM

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gobernanza de la inteligencia artificial (IA), la anticipación de riesgos y la gestión de la confianza refuerzan el papel de Comunicación y Asuntos Corporativos en las decisiones estratégicas, según el Anuario de la Comunicación Dircom 2026.

La publicación ha sido presentada este martes y recoge las aportaciones del presidente de CEOE, Antonio Garamendi; la fundadora de Newtral, Ana Pastor; el director del Oxford University Centre for Corporate Reputation, Rupert Younger; la fundadora y presidenta de OdiseIA, Idoia Salazar; y el presidente de Foro IA, Fernando Polo, entre otros.

Con el título 'Nuevas fronteras de la Comunicación y los Asuntos Corporativos', la edición de 2026 aborda cinco ámbitos elegidos "a partir de la escucha activa" a los socios de la Asociación de Directivos de Comunicación y Asuntos Corporativos (Dircom), según ha informado la entidad.

La publicación se estructura en cinco capítulos que combinan análisis, experiencias y recomendaciones sobre inteligencia artificial, gestión de crisis, reputación y negocio, desinformación y asuntos corporativos.

En materia de inteligencia artificial, plantea que el área de Comunicación debe coliderar su gobernanza y aportar criterio sobre la calidad de la información, el impacto en las personas y los riesgos reputacionales.

Respecto a la gestión de crisis, el documento destaca la anticipación, la preparación de los portavoces y la coordinación entre áreas para definir responsabilidades y ofrecer una respuesta coherente que proteja la confianza.

Además, aborda la medición de los intangibles como herramienta para conocer la percepción de los grupos de interés sobre la organización y orientar las prioridades del negocio. Frente a la desinformación, señala la verificación, la transparencia y la cooperación entre empresas, medios e instituciones como vías para responder a los bulos y proteger la credibilidad.

El documento propone integrar comunicación, reputación, sostenibilidad y asuntos públicos para incorporar las expectativas del entorno social, institucional y regulatorio a las decisiones estratégicas.

La directora general de Dircom, Nieves Rey, ha presentado los principales contenidos del Anuario tras la bienvenida de Dolores Carrillo, vicerrectora de Relaciones Institucionales, Organización y Secretaría General de la Universidad Pontificia Comillas.

La jornada ha incluido un coloquio sobre confianza, reputación y desinformación con Esther Morell, directora de Marketing y Comunicación de Ilunion; Tania Puche, directora de Comunicación de GANVAM; y Alberto Berrocal, director general de la Fundación Comunicando Futuro-Alejandro Echevarría. El encuentro ha sido moderado por Albert Sáez Casas, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica.

El Anuario celebra treinta ediciones desde su lanzamiento en 1997. La publicación incluye un recorrido por los cambios que han transformado la profesión y por los aprendizajes compartidos a lo largo de estas tres décadas.