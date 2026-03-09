La Iglesia española convoca las '24 horas para el Señor' con una llamada a rezar por la paz

Archivo - El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, en el Palacio de Parcent, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha invitado a las diócesis y comunidades cristianas a sumarse los días 13 y 14 de marzo a la iniciativa mundial '24 horas para el Señor', una jornada de oración promovida por la Santa Sede en la que los obispos españoles llaman a rezar por la paz.

Según han indicado desde la CEE, la convocatoria de este año tendrá un acento especial en la oración por la paz, en línea con la intención propuesta para el mes de marzo del Papa León XIV, quien ha pedido a los fieles rezar "por el desarme y la paz".

"Las situaciones de guerra, especialmente la situación actual en Irán, nos impulsan a unirnos a la insistente llamada de León XIV a favor de una paz 'desarmada y desarmante' basada en el respeto a la vida y dignidad humanas, la justicia y el diálogo en la búsqueda de acuerdos que aseguren el respeto a los derechos humanos, la justicia y la paz", ha señalado el presidente de la CEE, Luis Argüello.

La iniciativa '24 horas para el Señor' fue instituida por el Papa Francisco y se celebra cada año en las vísperas del cuarto domingo de Cuaresma, con el objetivo "de poner en el centro de la vida de la pastoral de la Iglesia el sacramento de la reconciliación".