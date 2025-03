La Iglesia no prevé "a día de hoy" destinar parte de la recaudación del 0,7% del IRPF a las víctimas de abusos

La CEE lanza la campaña 'Línea 105 Xtantos', con un coste de 3 millones de euros y 60 rutas para dar a conocer su labor

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha asegurado que, a día de hoy, no está previsto destinar ninguna partida de la recaudación del 0,7% del IRPF a la reparación de las víctimas de abusos sexuales.

"Asegurar que dentro de lo que es la recaudación de la asignación tributaria, a menos a día de hoy, no hay previsto que ese dinero vaya para ese fin", ha precisado el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, este viernes, en la rueda de prensa para presentar la campaña 'Xtantos'.

Así, preguntados por si el dinero de la recaudación se va a destinar también a la reparación de las víctimas de pederastia, el obispo de Tarazona, responsable de este secretariado, Vicente Rebollo, ha mostrado su deseo de que las víctimas sean reparadas aunque ha precisado que la indemnización debe correr a cargo del agresor y, subsidiariamente, deberá hacerse cargo la institución a la que pertenezca.

"Aquí distinguimos que ojalá se repare lo mejor posible a la persona. Y ¿el dinero? Pues el primer implicado es el victimario y subsidariamente la institución a la que pertenece, ese es el camino que se va a proceder, siempre buscando el bien de la víctima", ha subrayado Rebollo.

Los obispos han presentado este viernes su campaña 'Xtantos', con un coste de 3 millones de euros (que supone un 0,78% de la cantidad recaudada en la campaña del año anterior, según ha precisado la CEE) para animar a los contribuyentes a marcar la casilla de la Iglesia en su Declaración de la Renta.

Bajo el lema 'Línea 105 Xtantos', en referencia al número de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, la Conferencia Episcopal ofrecerá más de 60 rutas de proximidad para enseñar el impacto que tiene marcar la 'X' de la Iglesia.

En la página web 'linea105xtantos.es' se puede acceder a un formulario de inscripción por diócesis, que estará abierto hasta el 10 de abril. Después será cada diócesis la que contacte directamente con los participantes, un máximo de 15 personas por ruta, para comunicarles el día, la hora y el punto de encuentro para la visita, que será entre los meses de abril y junio.

Además, en la web se puede conocer también un recorrido piloto que se ha desarrollado en Valladolid. Para esta primera ruta del autobús urbano 'Línea 105' se presentaron más de un centenar de candidatos. De ellos, el 80% reconocieron que aún no marcaban la 'X' de la Iglesia por "falta de información", "no tener claro a qué se dedica el dinero", creer que "ya se paga suficiente dinero como para tener que pagar más", "no creer en Dios", dejarlo "en manos del asesor fiscal" o "no habérselo planteado nunca".

Finalmente, se subieron a la 'Línea 105' ocho mujeres y siete hombres de edades comprendidas entre los 19 y los 64 años. A lo largo de tres jornadas, del 18 al 20 de febrero, conocieron Villarmentero, una localidad a 15 kilómetros de la capital y visitaron un centro de Cáritas para personas sin hogar; las viviendas de acogida de la Merced para migrantes en situación irregular; los grupos de mayores en la parroquia de San Fernando y el Centro de Espiritualidad Corazón de Jesús, donde se ofrece formación cristiana.

Antes de subirse al autobús, 12 de los 15 reconocían no marcar la casilla a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Después de visitar estos proyectos, 14 han asegurado que lo harán en esta misma campaña.

Según ha explicado Albalad, con esta campaña quieren "aterrizar en lo concreto" la labor de la Iglesia y conseguir que la gente que está "lejos de la Iglesia" se acerque y conozca su labor de primera mano frente a las noticias "negativas" sobre la Iglesia.

"Frente a la imagen de esa Iglesia opaca y pedigüeña que muchas veces circula en la escena mediática, pues la Iglesia abre sus puertas y no sólo con la información y la documentación que se presenta y que no está cocinada, sino que es reflejo de una realidad", ha explicado.

Además, ha destacado que el reto es que el porcentaje de las personas que marcan la 'X' de la Iglesia crezca al mismo ritmo que el aumento de los nuevos contribuyentes pues "por defecto", en estas nuevas declaraciones, la casilla "se queda en blanco".

La campaña se lanza este viernes 21 de marzo, a pocos días del inicio del plazo para presentar la renta, que este año es del 2 de abril al 30 de junio.

Estará formada por más de 300 piezas entre spots en radio, televisión y formatos digitales; redes sociales y soportes religiosos. También está prevista publicidad específica dirigida a los gestores y asesores fiscales para llegar a los que hacen la declaración de la renta a los contribuyentes.

Durante la Semana Santa se hará un paréntesis en la publicidad enfocada a los medios y se acentuará en exterior, principalmente en circuitos de Renfe y en los aeropuertos. También habrá momentos en los que los rostros de la campaña se podrán ver en mobiliario urbano (mupis) de las principales capitales de provincias españolas.

Igualmente, se distribuirán cerca de un millón de ejemplares del periódico Xtantos por todas las parroquias de España, junto a 35.000 carteles, que se ofrecen en castellano, euskera, catalán y gallego. El resto se encartarán en diarios nacionales.