Illa y el presidente de los obispos critican que hoy se utiliza "la polarización" como "estrategia"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en un diálogo en la Fundación Pablo VI. - EUROPA PRESS

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha criticado que en la actualidad la polarización se utiliza como "una estrategia para obtener resultados electorales", y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha apuntado que existen "corrientes organizadas" que hacen de la polarización "una estrategia" con el propósito de "desacreditar a las instituciones".

Así se han pronunciado este miércoles durante un diálogo en Madrid, organizado por la Fundación Pablo VI y la Cátedra de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas, para recordar la figura del sacerdote José María Martín Patino, que fue secretario del cardenal Tarancón, y reconocer su papel durante los años de la Transición.

"Hago un elogio de la polaridad y cuestiono que se critique la polarización al mismo tiempo que se la utiliza como una estrategia para obtener resultados electorales", ha señalado el presidente de los obispos.

Por su parte, Illa ha señalado que hay "corrientes organizadas que hacen de la polarización una estrategia con el propósito de desacreditar a las instituciones, que son de todos".

Frente a esta polarización, Illa ha defendido que el diálogo es "no solo conveniente" sino "necesario" y "enriquecedor" cuando se escucha activamente y se muestra respeto por el interlocutor y ha lamentado que dialogar se vea hoy como una "debilidad".

En esta línea, Argüello ha advertido de que se vive una época en la que el diálogo está "constantemente contaminado por redes sociales" y ha añadido que en el diálogo encuentra dificultades por la "demonización" del que piensa diferente o del que sube al poder.

"Nos demonizamos uno a otros. Se dice: con estos no se puede hablar", ha lamentado, al tiempo que ha animado a atreverse a nombrar aquello en lo que se está de acuerdo y en desacuerdo, para superar la "dialéctica de los contrarios".

FOTO CON ABASCAL Y CON ILLA: "NO ME AVERGÜENZA"

Además, Argüello ha apuntado que en la Iglesia viven el "contagio de la polarización" y ha defendido que no les debe dar "miedo" hablar con unos políticos de un signo y otro, como en su caso, que hace un tiempo mantuvo una conversación pública con el líder de Vox, Santiago Abascal, y ahora, con Illa.

"Hoy me hago una foto con Salvador Illa y hace unos meses en el mismo sitio me hice una foto con Santiago Abascal y no me avergüenza ninguna de las dos fotos, aunque para los medios de comunicación social, para los estrategas de los titulares, para los que ponen carteles a lo que hacemos cada cual, les valga una foto para decir: ' Ha vuelto a salir el rojo de los años 70 o vuelve a salir el facha del siglo XXI. Pues no", ha manifestado el presidente de los obispos, despertando aplausos en el público.

Al hilo de esta reflexión, Illa ha subrayado que "la pluralidad de la sociedad es la que es y no hay que tener miedo a que se exprese, a veces con vehemencia, con mayor o menor fortuna" pero ha advertido de que lo que no se puede permitir es que se quiera "negar la existencia del otro o intentos de deshumanizar".

Por otro lado, sobre la convivencia entre la Iglesia y la sociedad, Illa ha precisado que el modelo correcto es el de España, el "aconfesional" y ha avisado de que esto no significa "arrinconar la religión a la vida privada y negar su participación en la vida pública".

ACOGIDA DE LOS MIGRANTES O BIEN COMÚN

Preguntados por la política migratoria, Argüello ha asegurado que la Iglesia defiende "la acogida de los que vienen, el derecho a no salir de su patria, de combatir las mafias" pero ha añadido que, por otra parte, "está el bien común" que dice que las sociedades "han de regular sus flujos migratorios" logrando una integración y "al mismo tiempo en justa polaridad recíproca los que vienen sepan que se integran en sociedades que tienen una forma de organizar la convivencia". "Unos subrayan más el polo de la dignidad y otros el polo del bien común", ha apuntado.

Mientras, Illa ha puntualizado que en este asunto hay que ser "muy claro y directo" y ha asegurado que "acoger e integrar" a los que vienen no solo "no pone en riesgo la identidad" sino que "enriquece". Además, ha afirmado que las posiciones del Papa Francisco sobre este tema son "un camino" para él.