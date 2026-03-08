La inestabilidad persiste este lunes en la Península por una nueva dana, con 7 CCAA en aviso por nieve, oleaje y lluvias

Archivo - Un hombre se protege de la lluvia con un paraguas, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja en Madrid por fuertes vientos provocados por la borrasca Ciarán. En la mañana - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La inestabilidad persistirá este lunes en la Península por la influencia de una vaguada atlántica y el paso de un frente que, en el escenario más probable, se aislará formando una nueva dana, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante este lunes siete comunidades autónomas estarán en riesgo (alerta amarilla) por nieve, lluvias y oleaje. En concreto, Asturias, Castilla y León (Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora) y Madrid por nevadas que se podrán acumular hasta los cinco o diez centímetros en 24 horas.

Además, Baleares (Mallorca y Menorca) y Cataluña (Girona) tendrán activos los avisos por precipitaciones. Las lluvias se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, Galicia (A Coruña y Pontevedra) y Canarias (Gran Canaria, La Palma, La gomera, El Hierro y Tenerife) estarán en alerta amarilla por oleaje.

Por lo general, la Aemet prevé que la dana podrá dejar en el oeste peninsular cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Así, se esperan precipitaciones generalizadas que serán más ocasionales en litorales del sudeste. Las lluvias serán más intensas y persistentes en el cuadrante noroeste peninsular y localmente fuertes con tormenta y granizo ocasional en el norte de Baleares y noreste de Cataluña.

Este lunes nevará en montañas de la mitad norte a una cota de 1300/1500 m, bajando en su parte occidental hasta los 800/1200 m y con los mayores espesores en zonas de montaña de la Cantábrica y sistema Central. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con precipitaciones débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, zonas orientales de la meseta Sur, Baleares y litorales mediterráneos. Brumas y bancos de niebla con el paso del frente.

Las temperaturas máximas descenderán en la mitad occidental y en el noroeste, y la bajada será notable en el interior de Galicia y Cantábrica occidental. Por el contrario, habrá un aumento en el arco mediterráneo, mientras que en el resto no se esperan cambios significativos.

Predominarán los descensos ligeros de las mínimas. Sin cambios significativos en los archipiélagos. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña, sin descartar las zonas aledañas.

Por último, predominará el viento de componentes oeste y sur, en general flojo e intensificándose con intervalos moderados en el oeste de la meseta. Soplará más intenso en los litorales, moderado en litorales del sur y norte peninsular y rolando a componente norte con intervalos de fuerte en Galicia. En Canarias soplará un alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.