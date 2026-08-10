Los ingenieros agrónomos ofrecen su colaboración para evaluar los daños por los incendios y acelerar la recuperación

Vista tras el incendio, a 4 de agosto de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ofrece su ayuda para evaluar los daños y acelerar la recuperación de la actividad agroalimentaria en las zonas afectadas por los incendios en las distintas provincias de su demarcación territorial, que abarca Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Las Palmas, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria y Toledo.

En concreto, la organización colegial ha informado este lunes de que ha iniciado una ronda de contactos con los responsables autonómicos competentes en materia de agricultura y ganadería, medio rural y medioambiente con el objetivo de poner su colaboración a disposición de las administraciones.

Además, ha ofrecido su apoyo técnico para contribuir a la reconstrucción y a la recuperación de la actividad agroalimentaria en las zonas que hayan sufrido mayores daños, facilitando la intervención de profesionales especializados en la recuperación de explotaciones e instalaciones afectadas.

Como parte de estas medidas, la Junta de Gobierno del Colegio ha aprobado en una reunión extraordinaria establecer una reducción de los gastos de tramitación de visados y registros correspondientes a los trabajos profesionales relacionados con la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por los incendios.

Asimismo, ha decidido exonerar del pago de la cuota colegial anual correspondiente a 2027 a aquellos colegiados cuya residencia fiscal se encuentre en alguno de los municipios incluidos en las zonas oficialmente declaradas como afectadas por incendios forestales por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El Colegio considera que la recuperación de las zonas afectadas requerirá la colaboración coordinada de las administraciones, los profesionales y el conjunto del sector, sobre todo en aquellas explotaciones cuya actividad se haya visto directamente comprometida por los incendios.

El decano del Colegio, Francisco González, ha señalado que los ingenieros agrónomos pueden ser "especialmente útiles" en la evaluación de las pérdidas producidas en cultivos, ganado, pastos, edificaciones e instalaciones agropecuarias e industriales, así como en maquinaria, caminos agrícolas de acceso a las fincas y otras infraestructuras vinculadas a la actividad rural.

"Con estas actuaciones, queremos trasladar nuestro apoyo al sector agropecuario y agroalimentario, poniendo a disposición de agricultores, ganaderos e industrias la experiencia y el conocimiento de los más de 1.500 ingenieros agrónomos colegiados que forman parte de nuestra organización; y también a los colegiados que han podido verse afectados por los incendios", ha resaltado.