Ingenieros de Caminos pide respetar la Planificación Hidrológica para gestionar los embalses tras las últimas lluvias

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) ha celebrado las abundantes precipitaciones que se han producido esta Semana Santa y ha puesto el foco en la importancia de respetar la Planificación Hidrológica con sus normas y ejecutar los programas de medidas, un hecho que considera "fundamental" para una correcta gestión de los embalses.

Como ha explicado a Europa Press el Grupo de Agua del Comité de Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), para que los embalses retengan agua, es necesario que se produzcan escorrentías de agua. De este modo, las presas son el obstáculo necesario para interceptar el cauce que las canaliza.

Desde el Grupo de Agua han especificado que, tras "una sequía importante, si los suelos no están al menos semisaturados, el agua no corre hasta que no se ha producido ese efecto". Tampoco corre cuando el suelo "es muy rocoso y poco permeable, como sucede con el margen derecho del Guadalquivir y Sierra Morena", según han señalado.

El CICCP apunta que el escenario "óptimo imaginable en clima mediterráneo de una cuenca embalse-dependiente" sería el de tener todos los embalses llenos hasta el nivel de seguridad, es decir, dejando libres los resguardos establecidos en cada caso "que podrían tener un valor medio de un 20% vacío en cada embalse".

"Con valores menores, sin llegar a ese óptimo teórico ideal, se pueden satisfacer las distintas demandas, siempre que se respeten las dotaciones que se establezcan con criterios estadísticos de hiperanualidad", han precisado.

Por ello, han destacado que respetar la Planificación Hidrológica con sus normas y ejecutar los programas de medidas --con "inversiones, mantenimiento, recuperación de costes, etc"-- es algo "fundamental" para una correcta gestión. "No se trata de realizar una explotación ignorando la probabilidad de que el próximo año hidrológico pueda ser seco o muy seco", han asegurado.

Por su parte, el miembro del Comité Nacional de Agua, Energía y Cambio Climático del CICCP, Agustín Argüelles Martín, ha calificado las lluvias registradas en Semana Santa de "buenísimas". "Como la situación estaba muy apurada, todo lo que viene viene fenomal", ha destacado a Europa Press.

A su vez, Argüelles Martín ha destacado que "no hay ningún problema de seguridad" ante el hecho de que se hayan producido lluvias tan abundantes en tan pocos días excepto por "algunos puntos de la cuenca" donde se producen inundaciones "porque bien hay confluencia de ríos en puntos concretos y bien que en la regulación de los embalses se agua arriba y no tengan suficiente capacidad de evacuación por sus características morfológicas".

EN SEVILLA CAPITAL HA LLOVIDO MÁS DEL TRIPLE DE LO NORMAL

Esta Semana Santa ha dejado precipitaciones abundantes en amplias zonas de España. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado que Grazalema (Cádiz) ha registrado 478 litros por metro cuadrado (l/m2) en Semana Santa; Cardeña (Córdoba), 274 l/m2; Cazalla de la Sierra (Sevilla), 267 l/m2; y Panticosa (Huesca), 257 l/m2. Además, según el organismo estatal, Sevilla capital ha registrado unos 117 l/m2 en Semana Santa, cuando lo normal en todo el mes de marzo suelen ser 36 l/m2; Malaga Ciudad, 90 l/m2 cuando lo normal para el mes de marzo son 52 l/m2; y Madrid, 40 l/m2, el doble de lo habitual en un mes de marzo promedio.

A falta de la actualización a nivel nacional que proporcionará este martes el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), los embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han pasado de tener el 30% de reserva de agua hace una semana a situarse este lunes en el 43,25%, al ascender a 8.034 hectómetros cúbicos (hm3). Por el contrario, las cuencas internas de Cataluña han ascendido ligeramente, al pasar de 15,5% el pasado martes a 16,85% este lunes, según datos de la Agencia Catalana del Agua.