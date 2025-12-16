El invierno será más cálido de lo normal en España pero las vacaciones de Navidad arrancan con frío y nieve, según AEMET

Archivo - Varias personas arrastran un trineo en el Puerto de Navacerrada, a 19 de enero de 2023, en Navacerrada, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El invierno será más cálido de lo normal, aunque el domingo previo a Navidad estará marcado por las bajas temperaturas y la nieve, con un frío que continuará durante los siguientes días, según ha señalado este martes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance climático del otoño y la predicción estacional para el invierno.

En concreto, Del Campo ha especificado que el domingo día 21 de diciembre son probables las nevadas en la Península y que hay una alta probabilidad de que éstas se registren en montañas, aunque no se puede descartar que también caigan en zonas más bajas de la meseta norte, especialmente en el este de la meseta, en el norte también de Castilla.

Además, habrá una bajada de las temperaturas, algo que coincidirá con la llegada de bajas presiones que podrían dejar lluvias. A partir del día 22, los modelos de predicción avanzan un tiempo frío para los primeros días de las fiestas navideñas. En cuanto a las precipitaciones, la incertidumbre es mucho mayor. Aún así, no es descartable que pueda haber lluvias en el área mediterránea y Baleares, mientras que en el oeste peninsular predominaría el tiempo seco.

Más allá de Navidad, el portavoz de AEMET ha especificado que hay un 60% de probabilidades de que el invierno meteorológico --diciembre, enero y febrero-- sea más cálido en la Península y en torno al 70% en los archipiélagos. Por el contrario, sólo hay un 10% de posibilidades de que el invierno sea más frío de lo normal. "Desde luego hace ya bastantes años que no tenemos un invierno frío, lo mismo que ocurre con el otoño", ha avisado.

El pronóstico en cuanto a las lluvias "no está muy claro". En el suroeste peninsular hay un 40% de probabilidad de que el invierno sea más seco de lo normal, frente a un 25 % de que sea más lluvioso. En el resto del país no hay una tendencia clara y ambos escenarios son igual de probables.

En lo que se refiere al invierno astronómico --enero, febrero y marzo--, Del Campo ha explicado que es muy probable que el trimestre sea más cálido de lo normal en prácticamente toda la península, con una probabilidad del 60%, incluso del 70% en el noroeste y en los archipiélagos.

"Esto es para el conjunto del trimestre. En momentos puntuales, en periodos cortos, podemos tener también unos días fríos, con heladas, incluso con nevadas. Esto es siempre una predicción para el conjunto de la estación. No quiere decir que toda la estación completa vaya a ser más calidad de lo normal, sino que predominarán esos periodos con temperaturas relativamente suaves para ser invierno", ha recalcado.

En cuanto a las lluvias, tampoco hay una tendencia clara en este caso. En este marco, hay más probabilidades de que la estación sea más lluviosa de lo normal que seca. Solo en Canarias hay una pequeña mayor posibilidad de que sea más seca de lo normal frente a que sea más húmedo de lo normal.