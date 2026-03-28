Irene Montero llama a responder a la transfobia con "más visibilidad y orgullo" en el Día de la Visibilidad Trans

1073821.1.260.149.20260328202441 La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación antes de una manifestación contra las agresiones a personas Lgtbi+ y la amenaza a sus derechos, a 28 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que "el mensaje más importante" frente "a quienes intentan extender el odio y la transfobia" es responder "con más visibilidad y con orgullo de que todo el mundo pueda ser quien es".

Así lo ha expresado durante la manifestación que ha tenido lugar este sábado en Madrid en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans. "Eso es lo que significa la visibilidad, el orgullo de una sociedad que celebra las vidas de tantas personas trans y de tantas personas LGTBI que durante demasiado tiempo la sociedad las ha querido invisibles y las ha relegado al sufrimiento, a la invisibilidad, al estigma, al odio, a la violencia", ha asegurado en declaraciones a medios de comunicación.

Asimismo, Montero ha agradecido "a todas estas personas trans y LGTBI que a pesar de ello han estado siempre en primera línea no solamente para conquistar sus derechos sino también para hacer a nuestra sociedad mejor".

La exministra ha aseverado además que "una sociedad que respeta, defiende y celebra los derechos de las personas trans es una sociedad mejor", al tiempo que ha insistido en que "frente a ese odio y a esa violencia" que "vemos desgraciadamente como crece" hay que responder "con más visibilidad, con más orgullo, con más furia trans".

"Lo más importante que tenemos en la vida y lo que nos hace más humanos es que en la sociedad todo el mundo pueda vivir sus vidas y no solo imaginarlas, que es lo que dice Alana Portero, y creo que todo el mundo puede vivir sus vidas", ha afirmado Montero.