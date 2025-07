Irene Montero: "Que nadie mire para otro lado ante la LGTBIQ-fobia que está creciendo en nuestro país"

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha asegurado en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid que la LGTBIQ-fobia está creciendo en España y que el primer paso para combatirla es "no mirar hacia otro lado". "El silencio, mirar para otro lado, la invisibilidad, no protege del odio ni permite garantizar derechos. Al contrario, es avanzando en derechos, con visibilidad, con orgullo LGTBIQ+, y con furia trans, como conseguimos parar el odio", ha añadido.

Sin embargo, ha asegurado que "ya somos una sociedad orgullosa y por tanto es un día también para la esperanza, para entender que con orgullo, con visibilidad y con derechos es posible tener una sociedad más democrática, más libre, sin odio y sin LGTBI-fobia".

Además, ha criticado al Partido Popular: "No vale mirar para otro lado, no son bromas, no son opiniones, y eso es la primera piedra de lo que luego hace el Partido Popular cuando niega los símbolos del Orgullo en los espacios institucionales, de cuando ponen recursos de inconstitucionalidad contra las leyes que protegen a las personas LGTBI y trans".

También ha aprovechado para pedir al PP que retire "ese recurso de inconstitucionalidad de una ley que permite a la gente ser quien es y que permite que este país sea más democrático y más libre".