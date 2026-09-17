Irlanda no participará ni retransmitirá el Festival de Eurovisión de 2027

Archivo - 19 May 2026, Bulgaria, Sofia: Dara from Bulgaria, winner of the 2026 Eurovision Song Contest with the song "Bangaranga," poses for photos at a welcome party. The singer is the first Bulgarian contestant to win the Eurovision Song Contest. Photo: - Igor Lenkin/TASS via ZUMA Press/ DPA - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cadena pública de Irlanda (RTE) ha confirmado que Irlanda no participará en el Festival de Eurovisión de 2027 y que no retransmitirá la competición, como ya hizo la pasada edición junto con Islandia, los Países Bajos, Eslovenia y España.

En un comunicado, la emisora irlandesa ha asegurado que su posición sobre la participación en el concurso "se mantiene inalterada", citando la pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria

Asimismo, RTE se ha mostrado "profundamente preocupada" por la denegación de acceso a periodistas internacionales al territorio.

Según ha informado la propia cadena, en respuesta a su decisión, el director del Festival de Eurovisión, Martin Green, ha declarado que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) lamentaba que la cadena no participara en 2027, pero que "respetaban plenamente su decisión".

"Siguen siendo una parte valiosa de nuestra familia y los echaremos de menos", ha afirmado Green, quien ha añadido: "Seguiremos dialogando con RTÉ y esperamos poder darles la bienvenida de nuevo al concurso en el futuro".

Esta decisión se produce tras la retirada de RTE del concurso de 2026 que tuvo lugar en Viena (Austria), después de que la UER confirmara que la emisora pública israelí KAN podía participar. RTE también optó por no retransmitir el concurso.

La emisora holandesa AVROTROS también ha anunciado que no participará en Eurovisión 2027. La UER aún no ha anunciado la lista definitiva de países que participarán en el concurso.

Irlanda participó por primera vez en Eurovisión en 1965 y ha ganado el concurso siete veces. Su victoria más reciente se produjo en 1996, cuando Eimear Quinn ganó con 'The Voice'.