La JEC desestima tres denuncias del PP contra RTVE en el marco de las elecciones andaluzas

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece de forma periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para la contestación de preguntas, a 23 de m - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha avanzado este viernes que la Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado tres denuncias planteadas por el Partido Popular contra RTVE en el marco de la campaña para las elecciones a la Junta de Andalucía.

Según ha informado la Corporación pública, la reunión de la JEC tuvo lugar el jueves 16 de abril y abordó una reclamación sobre encuestas realizadas por RNE en su cuenta oficial de la red social X; otra sobre la entrevista a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, en 'Las Mañanas de RNE' y otra referente a un rótulo aparecido en 'La Hora de La 1' sobre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

En concreto, RTVE ha explicado que el 8 de abril se recibió denuncia planteada por el PP de Andalucía contra RNE por publicar en X encuestas que, a su juicio, "incumplen la normativa electoral y que permiten a una serie de partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas, conocer la opinión de los ciudadanos sobre decisiones cruciales para ellos de carácter electoral".

La JEC considera que no es contraria a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) una actuación "siempre que entre las cuestiones sometidas a los telespectadores no se incluya ninguna pregunta que, directa o indirectamente, trate de averiguar la intención de voto de los telespectadores y que con el resultado que se produzca, no se realicen estimaciones de los resultados electorales".

La Junta señala que la documentación que acompaña a la denuncia "muestra que en las publicaciones de la red social X tan sólo figura el dato de las respuestas recibidas a dos preguntas formuladas a la audiencia del programa '24 horas' de RNE en relación con el pacto de la coalición Por Andalucía".

No obstante, añade, del tenor de dichas preguntas "no es posible deducir ninguna conclusión sobre la intención de voto o las preferencias políticas de los participantes que, por otra parte, y como señala la parte denunciada, no son suficientemente numerosos como para considerar que la publicación pueda tener un valor demoscópico real". Por ello, desestima la denuncia y la archiva.

El mismo 8 de abril se recibió otra denuncia planteada por el PP de Andalucía contra RNE por emitir en 'Las Mañanas de RNE' una entrevista a María Jesús Montero, por considerar, entre otros extremos que en dicha entrevista se producía una petición expresa del voto.

La JEC señala que para el PP "tal petición se contiene en la siguiente afirmación de la Sra. Montero: "el mejor antídoto para que no crezca la ultraderecha es votar opciones progreso que están representadas por las fuerzas de izquierda que son las que componemos ese dique que tenemos que poner ante ese auge de la fuerza de ultraderecha o populista y por tanto votar a las fuerzas de progreso es la mejor forma, la mejor vacuna para evitar ese auge".

A juicio de la Junta Electoral Central, "esta declaración no es muy diferente de alguna de las que se contienen en la entrevista hecha al Sr. Moreno Bonilla que se acompaña al expediente como la siguiente: "Yo soy partidario de votos de gobiernos centrados, de políticas moderadas, de gobiernos para todos, de respeto al adversario. Yo soy partidario de una política serena y en toda esa ecuación pues, lógicamente, si entra Vox..., pues va a ser muy difícil el poder mantenerla".

Según la JEC, "en ambos casos se emplean términos muy amplios, se habla de bloques u opciones políticas genéricas, pero sin referirse a una formación concreta o a un candidato determinado para los que se solicita el voto". En este sentido, la Junta recuerda que ha requerido siempre una concreción "mucho mayor" para estimar que existe este tipo de petición.

Así, recuerda que se ha exigido que se aprecie una petición del voto al electorado, expresa o implícita, pero inequívoca o concluyente, a favor de una determinada formación política. Por ello acuerda la desestimación de la denuncia y su archivo.

Previamente, el 26 de marzo se recibió una denuncia planteada del PP por la emisión en 'La Hora de la 1' la víspera de un subtítulo ofensivo contra Moreno Bonilla durante la intervención en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

RTVE alegó que la aparición del rótulo obedeció a un error material, puntual y no deliberado, consistente en la permanencia de un rótulo procedente de una emisión anterior, ajeno a la pieza que se estaba ofreciendo en ese momento. La Corporación señaló que no existió una decisión editorial consciente ni una toma de posición respecto de ningún candidato o formación política. Además, precisa que el pasado 7 de abril se produjo rectificación en el programa.

La JEC señala que se ha producido la rectificación solicitada por el reclamante destacando que el error proviene del arrastre involuntario de un rótulo que subtitulaba unas declaraciones de Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, que formaba parte de una entrevista emitida el día anterior.

El acuerdo de la JEC --que es firme en vía administrativa, aunque puede recurrirse por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo-- recuerda "a la Corporación RTVE que durante el periodo electoral debe extremarse el respeto a la neutralidad informativa que exige la LOREG y la jurisprudencia, y que esta neutralidad informativa debe observarse también durante la emisión de la rectificación de sus errores".

Finalmente, la Junta considera que se han dado "explicaciones suficientes" sobre el origen del error, sin que proceda la apertura de expediente sancionador contra RTVE. Por todo ello, ha acordado el archivo de la denuncia.