León XIV deja España con "autoridad moral" reforzada: "Es impresionante el silencio con el que se le ha escuchado"

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa multitudinaria, a 12 de junio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Germán L. Maymo/ACFI - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa León XIV a España ha fortalecido la "autoridad moral" del Pontífice y ha despertado un mayor interés por su figura entre los españoles, según coinciden varios expertos en Iglesia consultados por Europa Press tras el viaje apostólico.

En este sentido, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez; el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, Ángel Cordovilla; y la misionera digital Xiskya Valladares destacan que el viaje ha permitido conocer mejor al Papa y ha consolidado su liderazgo tanto dentro de la Iglesia como ante la sociedad.

Así, Pérez destaca que León XIV, a través de sus discursos, ha sabido conectar la historia, la cultura y las raíces cristianas de España con un mensaje de "concordia" y "construcción", a través de referencias a la Sagrada Familia de Gaudí, Cervantes, Santa Teresa o la Escuela de Salamanca.

MÁS PROXIMIDAD, INTERÉS Y SIMPATÍA

"Le miramos ahora con una proximidad mayor, con un mayor interés y con, creo, mayor simpatía y la convicción de que lo que dice nos interesa porque nos aporta cosas positivas que pueden ayudarnos a crecer", afirma el profesor, quien cree que la visita ha reforzado la autoridad del Papa en términos sociológicos y ha proyectado una imagen más cercana de su pontificado.

Igualmente, sostiene que el Papa se ha dirigido principalmente a los fieles en sus mensajes, aunque sin dejar de hablar al conjunto de la sociedad y a la comunidad internacional. Como ejemplo, cita sus intervenciones sobre inmigración en Canarias, donde, a su juicio, no ha abordado únicamente la realidad española, sino un fenómeno global relacionado con la dignidad humana.

De la misma manera, Pérez indica que la visita ha tenido un carácter pastoral y destaca la acogida "sorprendentemente atenta" que ha recibido el Pontífice por parte de la sociedad española. "Es impresionante el silencio con el que se le ha escuchado, la nutrida asistencia a los actos que se han organizado, el respeto con que, quienes no estén de acuerdo con él, también le han escuchado, el aplauso del Congreso y el Senado, las Cortes Generales", apunta. Además, añade que evidencia la huella cultural del cristianismo en España.

PALABRA "MUY CUIDADA" EN CADA LUGAR

Por su parte, el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, Ángel Cordovilla, recalca el estilo de los discursos papales. Según explica, León XIV ha ofrecido "una palabra serena, una palabra pensada, una palabra propicia que él ha buscado en cada contexto y en cada lugar" y ha realizando además un "esfuerzo" por reconocer y valorar la cultura, la historia y la tradición española.

Para Cordovilla, el concepto que mejor resume toda la visita del Papa a España es el verbo "custodiar". A su juicio, León XIV ha llamado constantemente a custodiar la dignidad humana en todas sus expresiones: desde el inicio hasta el final de la vida, en la situación de los migrantes, de las personas encarceladas, de quienes sufren injusticias o de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

También sostiene que León XIV ha vinculado esta defensa de la dignidad humana con la promoción del bien común y expone que se ha dirigido en sus discursos al interlocutor que tenía delante y dependiendo del contexto. "Yo creo que ahí no hay que buscar destinatarios implícitos. Creo que este Papa es muy transparente, es muy claro y muy directo en sus discursos", agrega.

Cordovilla rechaza interpretar la visita como un viaje institucional y defiende que se ha tratado de una "absolutamente pastoral". Incluso en escenarios como el Congreso de los Diputados, sostiene que el Papa habló "como obispo de Roma y como cabeza visible de la Iglesia Católica", no como jefe de Estado.

Asimismo, destaca la acogida "muy positiva" recibida tanto entre los católicos como en amplios sectores de la sociedad. En su opinión, León XIV ha sido percibido como un "referente moral". "Mostraba la necesidad que teníamos en concreto en la sociedad española de oír una palabra que nos elevara por encima de las batallas y de los lugares habituales donde estamos normalmente enfrascados, sobre todo en el ámbito de la política y en otros ámbitos", subraya.

MUY PRUDENTE Y MUY DISCRETO

También considera que la visita ha fortalecido la autoridad del Pontífice. "Este Papa es muy prudente, es muy discreto, es tímido, y entonces nos ha servido, y por eso ha reforzado su autoridad, nos ha servido para conocerlo y ver que tiene una palabra precisa, cuidada. Y ahora nos toca leer ese mensaje, profundizar en ese mensaje, porque la acogida no termina ahora, sino que comienza ahora", señala.

Mientras, la misionera digital Xiskya Valladares coincide en señalar que el mensaje principal del viaje de León XIV ha sido la defensa de la humanidad. Según explica, el Papa ha reclamado que la sociedad no pierda su sentido de lo humano, una idea que ha aplicado a cuestiones como la tecnología, la inmigración, los abusos sexuales, la cultura, el deporte o la convivencia.

En cuanto al público al que se ha dirigido en cada discurso, señala que el Papa "ha tenido bien claro el público al que se estaba dirigiendo". "Me ha llamado mucho la atención la capacidad que tiene de adaptar el discurso al público al que tiene delante", reconoce.

La religiosa considera que la visita ha combinado elementos pastorales e institucionales y admite que el Papa "ha tenido un mensaje ético más propio de jefe de Estado".

También resalta la "inmejorable" acogida a León XIV. Así, recuerda que los actos han congregado a multitudes, que las entradas se han agotado rápidamente y que personas de diferentes sensibilidades ideológicas y religiosas han participado en los encuentros.

Finalmente, Valladares sostiene que la visita ha reforzado la autoridad del Papa. A su juicio, durante estos días ha mostrado una imagen "más espontánea, cercana, emotiva y auténtica" que ha permitido a muchos ciudadanos conocer "mejor" su personalidad, más allá de las comparaciones con su predecesor, Francisco.