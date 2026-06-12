León XIV en la misa de despedida de Tenerife: "¡Abran a todos este mar de amor!

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa multitudinaria, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Germán L. Maymo/ACFI - Europa Press

Ante la "vocación turística" de la isla, pide "no reducir todo al comercio y beneficio"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jun. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez) -

El Papa León XIV ha agradecido a las islas canarias la "primera acogida" que hacen a las personas migrantes tras un viaje "expuesto a peligros y violencias inenarrables" y ha pedido a los fieles que abran a todos este "mar de amor".

"¡Abran a todos este mar de amor! Este es mi deseo y mi oración para ustedes y para todos aquellos que encuentren en su camino", ha exclamado el Pontífice, este viernes, en su homilía durante la misa de despedida en Santa Cruz de Tenerife.

Ante unas 35.000 personas asistentes, según han confirmado a Europa Press fuentes de la diócesis, Robert Prevost, ha recordado que las Islas Canarias están "en el centro de rutas migratorias que lo hacen lugar de primera acogida de hermanos y hermanas cuyo viaje está generalmente expuesto a peligros y violencias inenarrables" y ha invitado a acoger "frente a quien especula con la desesperación".

Además, ha indicado que la ubicación geográfica de la diócesis de Tenerife y los "desafíos pastorales que la comprometen" atestiguan que los seres humanos han "nacido para el encuentro y que no hay obstáculo, distancia, peligro o amenaza que pueda impedir a cada uno su viaje".

"NINGÚN SER HUMANO ES UNA ISLA"

"Ningún ser humano es una isla", ha remarcado León XIV, durante el último acto multitudinario de su viaje a España, que comenzó el pasado 6 de junio y en el que ha recorrido Madrid, Barcelona y Canarias.

Además, ha presentado el contraste entre el drama migratorio y el turismo en Tenerife y ha pedido "no reducir todo a comercio y beneficio".

En concreto, se ha referido a que la "vocación turística de Tenerife", sea "respecto al corazón del que decide pasar aquí un periodo de vacaciones, sea para el que vive y trabaja en la isla, en contacto con visitantes de tantos países del mundo".

"¿Qué busca el corazón humano? ¿Cómo responder a su fe de manera no engañosa? Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio", ha insistido.

En su lugar, ha propuesto a los fieles que aprendan a valorar a cada persona y a gozar con lo más simple. "Interpreten así, queridos hermanos y hermanas, su vocación a la acogida", ha subrayado.

Finalmente, ha invitado a prestar "atención a los adolescentes y a los jóvenes, a los ricos y a los pobres, a los residentes y a los huéspedes" con una mirada "que va más allá de las apariencias". "Que se respire entre ustedes que Dios es amor", ha concluido.