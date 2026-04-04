León XIV preside su primera Vigilia Pascual y llama a no dejarse "paralizar" por la guerra y la injusticia

El Papa durante el Via Crucis el Viernes Santo. - Cecilia Fabiano / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha presidido este Sábado Santo la primera Vigilia Pascual de su pontificado en la basílica de San Pedro del Vaticano, en la que ha llamado a los católicos a no dejarse "paralizar" por "la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones", y ha bautizado a diez adultos procedentes de varios países en su primera celebración de la Resurrección.

En su homilía, el Papa ha reconocido que en la actualidad "la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el rencor oprimen el corazón del hombre", "rompen los lazos entre nosotros" y provocan "la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones".

El Pontífice ha recordado a los fieles que "muchos hombres y mujeres, a lo largo de los siglos, con la ayuda de Dios, han removido estos pesos, quizá con mucho esfuerzo, a veces a costa de la vida, pero con frutos de bien de los que aún hoy nos beneficiamos". Ha subrayado que estos predecesores "no son personajes inalcanzables, sino personas como nosotros que, fortalecidas por la gracia de Cristo Resucitado, en la caridad y en la verdad, tuvieron el valor de hablar y de actuar".

En este sentido, el Papa ha instado a hacer propio ese "compromiso, para que en todas partes y siempre, en el mundo, crezcan y florezcan los dones pascuales de la concordia y la paz".

León XIV ya había aprovechado otras ceremonias de esta Semana Santa, entre ellas el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma, para llamar a los católicos a no actuar con indiferencia ante los conflictos de la actualidad.

La ceremonia ha arrancado en un atrio del templo en penumbra, con la bendición del fuego por parte del Pontífice y la preparación del cirio pascual. León XIV ha grabado sobre el cirio una cruz y la primera y la última letra del alfabeto griego --alfa y omega--, antes de encabezar la procesión hacia el altar portando una única vela encendida, seguido por los cardenales.

A lo largo de la ceremonia, considerada uno de los ritos más antiguos de la tradición de la iglesia y que ha durado más de dos horas, se han leído pasajes de la Biblia con los episodios de la historia de la Redención.

Al término de la celebración, diez adultos han recibido de manos del Papa el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión. Cinco de ellos residen en Roma, dos proceden de Portugal, dos de Reino Unido y uno de Corea del Sur.

La Vigilia Pascual del Sábado Santo es la última de las ceremonias del Triduo Pascual. El Domingo de Pascua de Resurrección, celebrará la Misa del Día, a las 10:15 horas en la Plaza de San Pedro, y cerrará su primera Semana Santa como Papa con la tradicional bendición 'Urbi et Orbi, a las 12:00 horas, impartida desde la Logia central de la Basílica de San Pedro.