León XIV, recibido con honores por los Reyes y sus hijas a su llegada al Palacio Real

El Rey Felipe VI; la Reina Letizia; asisten a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha sido recibido con honores por los Reyes Felipe VI y Letizia junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía a su llegada al Palacio Real de Madrid para el que será el primer acto oficial de la agenda de su visita a España, la primera de un Pontífice desde la que realizó Benedicto XIV en 2011.

Los Reyes han esperado a León XIV a pie de coche para saludarle a su llegada, con más de un cuarto de hora de retraso sobre el horario previsto, a la Plaza de la Armería escoltado por Escuadrón de Escolta Real a caballo.

Su llegada ha sido recibida con tímidos aplausos y algún "viva el Papa" por los varios cientos de personas que se han dado cita en la plaza y en la escalinata de la catedral de la Almudena, si bien mientras a lo largo de la ceremonia se han producido algunos más. También se han producido algunos vivas al Rey.

A continuación, los tres se han dirigido a la tribuna de honor donde les esperaban la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, que han saludado al Pontífice, ya que ellas no se han desplazado hasta el aeropuerto a recibirle.

Desde aquí, han podido contemplar la tradicional salva de 21 cañonazos, 17 por la máxima distinción militar reservada a jefes de Estado como es el caso del Papa y cuatro por el Rey, mintras se interpretaban los himnos nacionales de la Ciudad del Vaticano y de España.

Una vez concluido este ritual, Felipe VI y León XIV han pasado revista a la formación desplegada en la Plaza de la Armería e integrada por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores, el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.

SALUDO A LAS DELEGACIONES

Tras ello, ambos han procedido a saludar a ambas delegaciones oficiales, encabezada en el caso español por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por parte vaticana por el secretario de Estado, Pietro Parolin.

Por parte española también estaban por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También estaban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otro, así como los presidentes de Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló.

Por último, el Rey y el Pontífice, acompañados por la Reina, la Princesa y la Infanta, se han dirigido hacia el Zaguán de Embajadores que da acceso al Palacio Real, donde han atravesado un pasillo de honor compuesto por lanceros del Escuadrón de Escolta Real, para ascender a continuación por la Escalera de Embajadores escoltada por la Sección de Alabarderos.

ENCUENTRO Y ACTO INSTITUCIONAL

Ahora, está previsto que los Reyes acompañados por sus hijas mantengan un encuentro con el Papa en el Salón de Gasparini, tras lo cual se producirá el saludo en el Salón del Trono a las autoridades asistentes al acto institucional con el que se completará el primer acto oficial de la agenda de León XIV en España.

Al acto institucional en el Salón de Columnas, reservado para las grandes ocasiones, asistirán unos 250 invitados, incluidos los poderes del Estado, el Gobierno, los presidentes autonómicos y los expresidentes del Gobierno, así como representantes de partidos políticos y miembros del cuerpo diplomático acreditado en España, entre otros.

Será aquí donde el Pontífice pronuncie sus primeras palabras en su visita a España, ya que está previsto que tanto él como el Rey ofrezcan sendos discursos. Tras ello, los Reyes y sus hijas despedirán a Robert Prevost, con quien volverán a coincidir el domingo en la misa que el Papa oficiará en la Plaza de Cibeles.