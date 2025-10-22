León XIV recuerda la homilía de Juan Pablo II de hace 47 años y pide al mundo "abrir de par en par las puertas a Cristo"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha recordado este miércoles a Juan Pablo II quien, en su Misa de inauguración del pontificado (el 22 de octubre de 1978) y en su primera homilía como Papa exhortó al mundo a "abrir de par en par las puertas a Cristo". "Este llamamiento sigue vigente hoy: todos estamos llamados a hacerlo nuestro", ha asegurado Prevost.

El Papa también ha defendido que la resurrección de Cristo puede curar una de las enfermedades de este tiempo: la tristeza. "Se trata de un sentimiento de precariedad, a veces de profunda desesperación, que invade el espacio interior y parece prevalecer sobre cualquier impulso de alegría", ha indicado.

Al final de la audiencia, como indica 'Vatican News', el Papa León también ha recordado que "el mes de octubre invita a renovar la cooperación activa en la misión de la Iglesia". "Con la fuerza de la oración, con el potencial de la vida matrimonial y con la renovada energía de la juventud, sean misioneros del Evangelio, ofreciendo su apoyo concreto a quienes dedican su vida a la evangelización de los pueblos", ha asegurado.

Por otro lado, el Papa ha recibido en audiencia a los miembros de la Fraternidad Monseñor Courtney, en peregrinación a Roma con el nuncio apostólico en Burundi, el arzobispo Dieudonné Datonou. La Fraternidad está dedicada a la memoria del arzobispo Michael Aidan Courtney, quien el 29 de diciembre de 2003, a los 58 años, fue asesinado mientras viajaba en automóvil cerca de la capital del país.

"Mantengan la esperanza en un mundo mejor; tengan la certeza de que, unidos a Cristo, sus esfuerzos darán fruto y serán recompensados", les ha pedido el Papa durante su encuentro, además de recordarles que "son una familia cercana al Papa en Burundi, que desea estar en misión junto a los pobres y los pequeños, en nombre de Cristo".