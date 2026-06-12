León XIV regresa a Roma "conmovido" por el "gran afecto" y destaca el "gran corazón católico de España"

1095843.1.260.149.20260612162026 El Papa León XIV llega en papamóvil para presidir la celebración de la Santa Misa multitudinaria, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Germán L. Maymo/ACFI - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jun. (de la enviada especial de Europa Press Laura Ramírez) -

El Papa León XIV ha asegurado que regresa a Roma "conmovido" por el "gran afecto" que ha recibido esta semana y ha destacado el "gran corazón católico de España".

"Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido y reconfortado por los testimonios de fe y amor a la Iglesia, expresiones del gran corazón católico de España", ha subrayado al final de la misa en Santa Cruz de Tenerife, su último acto multitudinario antes de su regreso al Vaticano.

León XIV se ha despedido extendiendo su pensamiento "al mundo entero y a sus heridas que hacen sufrir a pueblos enteros" y ha invitado a "alzar la mirada" repitiendo el lema del viaje que ha realizado a España entre el 6 y el 12 de junio.

Según ha precisado, la "misericordia" de Dios es "la única que puede salvar la humanidad, necesitada de perdón y reconciliación para alcanzar la paz verdadera y duradera".

"Queridos hermanos y hermanas, gracias de corazón, permanezcamos unidos en la oración y comunión en Cristo y la santa Iglesia", ha invitado.