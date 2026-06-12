León XIV viajará a Roma en el falcon del Rey

El Rey Felipe VI y el Papa León XIV conversan durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa León XIV, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV finalmente viajará a Roma en el falcon en el Rey Felipe VI tenía previsto regresar a Madrid, según han informado fuentes de la Casa Real.

Felipe VI ha ofrecido al Papa la posibilidad de viajar en el Falcon, tras el fallo técnico sufrido por el avión de Iberia que tenía previsto llevar al Pontífice de vuelta a Italia.

El Pontífice ha agradecido el detalle, según añaden las mismas fuentes y finalmente se va ir en el falcon del Ejército del Aire y del Espacio.