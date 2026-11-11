Líderes mundiales se reúnen en Antalya con el llamamiento de Guterres a acelerar la salida de los combustibles fósil

El secretario general de la ONU, António Guterres. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de líderes mundiales se reúnen desde este miércoles en Antalya (Turquía) para una Cumbre de Líderes de dos días, celebrada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima), que se prolongará hasta el 20 de noviembre, según DPA.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha inaugurado el encuentro junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Durante su discurso, Guterres, que asiste a su última conferencia sobre el clima de la ONU como secretario general, ha reclamado una acción climática "urgente" y ha destacado el rápido avance de la energía limpia y la necesidad de cooperar ante desafíos que ningún país puede afrontar por sí solo.

"No necesitamos que los países estén de acuerdo en todo, pero sí necesitamos que cooperen en las cosas que ningún país puede resolver solo. La historia nos ha brindado una oportunidad extraordinaria para construir economías más limpias, sociedades más justas y un mundo más seguro", ha señalado, según recoge la cuenta oficial de la COP31 en la red social X.

En la lista de oradores figuran otros 77 líderes, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; el vicepresidente chino, Han Zheng; y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no ha asistido.

Tampoco ha acudido el canciller alemán, Friedrich Merz. Activistas climáticos alemanes han protestado este miércoles por su ausencia con una tarta de cumpleaños, después de que el mandatario declinara asistir a las conversaciones para celebrar una comida familiar por su 71 cumpleaños.

TURQUÍA CIFRA SUS NECESIDADES DE INVERSIÓN ENERGÉTICA

Uno de los temas centrales de la COP31 es hacer efectiva la transición energética. Los dos países que encabezan la conferencia -Turquía, que la acoge, y Australia, que dirige las negociaciones- han recibido críticas de las organizaciones ecologistas por su falta de ambición medioambiental.

El ministro turco de Tesoro y Finanzas, Mehmet Simsek, ha señalado este miércoles que Turquía necesitará unos 300.000 millones de dólares en inversiones para alcanzar sus objetivos de transformación del sistema energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo ha indicado durante la Cumbre Financiera Global, celebrada en Antalya al margen de la COP31.

Según Bloomberg, el país se ha fijado la meta de alcanzar las cero emisiones netas en 2053 y prevé ampliar su capacidad combinada eólica y solar hasta los 175 gigavatios para 2040, además de invertir en almacenamiento de energía e infraestructuras de transmisión.

ELECTRIFICACIÓN Y ABANDONO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

La Cumbre del Clima comenzó el pasado lunes. Entre las iniciativas presentadas hasta ahora destacan el compromiso global de electrificación '35 para el 35', promovido por la Presidencia de la COP31, y la hoja de ruta de Brasil para impulsar el abandono de los combustibles fósiles mediante una transición justa, ordenada y equitativa.

El compromiso '35 para el 35' busca elevar del 23% al 35% la participación de la electricidad en el consumo final de energía mundial para 2035. La iniciativa propone acelerar la electrificación del transporte, los edificios y la industria mediante tecnologías eficientes alimentadas con energías limpias, combinando voluntad política e inversión para reducir emisiones, contaminación y costes.

Los responsables de la cumbre y de la ONU han defendido sus beneficios para los hogares, las empresas y los presupuestos públicos. Por su parte, el presidente de las negociaciones, Chris Bowen, ha advertido de que alcanzar ese nivel de electrificación es necesario para limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

La hoja de ruta de Brasil se articula en tres pilares: reforzar la gobernanza y la cooperación; orientar los incentivos económicos y la inversión hacia la transición; y transformar el sistema energético mediante energías limpias, eficiencia, reducción del metano y modernización de las redes. Su finalidad es ofrecer unas bases comunes para que cada país elabore su propio plan, sin imponer un modelo único.

GREENPEACE PIDE DAR CONTINUIDAD A LA PROPUESTA BRASILEÑA

Greenpeace, presente en la COP31, ha destacado el amplio respaldo recibido por la hoja de ruta de Brasil. Según la organización, los ministros han acogido "con entusiasmo" la propuesta y han agradecido a Brasil "su visión y valentía", al tiempo que han instado a las presidencias de la COP31 y la COP32 a dar continuidad al proceso.

La ONG ha explicado que Brasil busca ahora un país aliado que comparta el liderazgo e impulse el segundo balance mundial del Acuerdo de París (GST2), aunque ha calificado la respuesta de Australia y Turquía de "en el mejor de los casos, tibia".

En paralelo, Greenpeace ha señalado que la COP31 está dando un fuerte impulso a la electrificación, pero ha advertido de que esta constituye solo una parte del abandono de los combustibles fósiles. También ha apuntado que no todos los países se han adherido al compromiso promovido por Turquía para elevar al 35% el peso de la electricidad en el consumo final de energía mundial en 2035. Etiopía, próxima anfitriona de la COP32, ha anunciado su incorporación.

Según la organización, la posible inclusión de este compromiso en la decisión general de la cumbre sigue en debate, ya que algunos países reclaman que estas cuestiones se aborden en las negociaciones formales, con consenso y carácter vinculante.