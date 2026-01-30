La Liga F Moeve llega a Teledeporte y RTVE Play a partir de la 19ª jornada que se disputa el 7 y 8 de febrero

Archivo - Torrespaña, conocida popularmente como `El Pirulí en las inmediaciones de la sede de RTVE en el mismo día en que PP y PSOE han anunciado el cierre de un acuerdo para renovar el Consejo del organismo público, en Madrid, (España), a 25 de febrero - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Liga F Moeve llegará a Teledeporte y RTVE Play a partir de la 19ª jornada que se disputará el 7 y 8 de febrero y RTVE podrá emitir hasta cuatro partidos por jornada en emisiones lineales y digitales.

Así lo ha dado a conocer este viernes RTVE, que ha explicado que La Liga la disputan 16 equipos de nueve comunidades y están representadas capitales como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Granada, San Sebastián o La Coruña.

Respecto al acuerdo, la Corporación ha detallado que alcanza hasta final de la temporada actual y se añade a otras ofertas de pago que ya emiten partidos de la competición.

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, ha declarado que con los partidos en abierto "se refuerza la voluntad de crecer, ser accesibles y de seguir generando interés, visibilidad y reconocimiento para nuestras futbolistas y clubes".

La Liga Nacional Femenina se celebra ininterrumpidamente desde la temporada 1988-89 bajo distintas denominaciones y alcanzó nivel profesional en 2022. A lo largo de la historia doce clubes han resultado campeones. El Barcelona encabeza el ranking de títulos con 10, entre ellos los cinco últimos; seguido por el Athletic de Bilbao, con 5 y Atlético de Madrid con 4.