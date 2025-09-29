El litoral de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona en riesgo extremo por lluvia de hasta 180 l/m2

Avisos activos de la Aemet el lunes 29 de septiembre. - AEMET

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Valencia, sur de Tarragona y norte de Castellón continúan en riesgo extremo por lluvia que podría alcanzar los 180 l/m2. Las zonas donde se prevé una mayor acumulación de lluvias es en el litoral de Castellón y el de Tarragona donde podría concentrarse hasta 180l/m2 en tres o cuatro horas, según la Agencia Estatal de Meterorología.

El la costa de Valencia, el aviso rojo permanecerá activo hasta las 23.59 por precipitación acumulada de 180 l/m2 en 12 horas. En el resto de la costa de Tarragona hay aviso naranja al igual que en Murcia donde podrían caer hasta 20 l/m2 en una hora.

En Castilla-La Mancha se ha activado aviso amarillo en Albacete, en todo Baleares por lluvias y tormentas, al igual que en Aragón, Almería, Granada y Jaén.

La Aemet prevé, además, descensos notables de las temperaturas máximas en interiores del este peninsular y aumentos en interiores de la vertiente atlántica sur como consecuencia de la vaguada fría en altura situada sobre el este peninsular, asociada a las bajas presiones asociadas al ex-huracán Gabrielle, que se situará al sur.

Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta en los tercios este y sudeste, zonas aledañas del centro y Baleares. Es probable que las precipitaciones sean localmente fuertes y/o persistentes en amplias zonas del tercio oriental peninsular, sin descartar otras zonas de Andalucía. Pueden ser localmente muy fuetes en algunas zonas, e incluso alcanzar intensidades localmente torrenciales con acumulados que podrían superar los 180 litros a lo largo del día en litorales de la Comunidad Valenciana y zonas del sur de Tarragona.

Las precipitaciones irán con tormenta y ocasionalmente granizo en el este peninsular. También predominarán cielos nubosos en el Cantábrico y norte de Canarias, con probables precipitaciones débiles y dispersas, y en general cielos poco nubosos en el resto.Habrá probables bancos de niebla matinales en los tercios norte, este y sur peninsulares.

Las temperautras máximas irán en aumento en Gerona y vertiente atlántica, localmente notable en interiores de su mitad sur; descensos en los archipiélagos, Cantábrico oriental y vertiente mediterránea, también notables en interiores del este peninsular. Mínimas en descenso en Baleares, fachada oriental y mitad norte peninsular. Pocos cambios en el resto.

Soplarán vientos moderados de poniente en Estrecho y Alborán y de suroeste en litorales del sureste peninsular, con posibles intervalos de fuerte. En el resto de la Península y Baleares predominarán vientos de norte y este, moderados en el Levante, nordeste de la meseta Norte y este de la Sur, Cantábrico occidental y Galicia, con probables intervalos de fuerte en su litoral. En general flojos en el resto.