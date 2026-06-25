López pide al PP que "pongan fin al estado de sitio" a RTVE y avisa: "Han decidido destruirla"

El presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, José Pablo López Sánchez (c), comparece de manera periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 25 de junio de 2026, en Ma- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha pedido este jueves al Partido Popular (PP) que "pongan fin al estado de sitio" al que "está sometiendo" a la Corporación pública y ha advertido de que "han decidido destruirla".

"Vivimos la urgencia de que nos dejen trabajar en paz de una santa vez", ha expresado el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus sociedades, celebrada en el Senado.

El presidente de RTVE respondía así a la diputada del PP Macarena Montesinos, quien ha preguntado si la Corporación está en situación de "urgencia" después de que el Gobierno haya aprobado un real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros para que los impuestos no deducibles por RTVE se consideren coste del servicio público.

Para Macarena Montesinos, lo que ha hecho el Ejecutivo es "improvisación" y "utilizar el BOE para tapar un agujero contable", además de "correr, improvisar y aprobar un parche de última hora, un parche, además, jurídicamente discutible para perdonar a RTVE su deuda". Así, ha defendido la necesidad de celebrar la comisión de investigación en el Senado para aclarar "todas las cuentas".

En este sentido, el presidente de RTVE se ha mostrado "encantado de escudriñar todo lo que haga falta" para poder "descubrir que fue el Partido Popular el que provocó el problema del IVA en RTVE y que las primeras cuentas que se realizan conforme a la misma normativa son las que se hacen en el año 2017".

"Eso es auténtico y es así", ha señalado el presidente de RTVE, para después instarles a "dejar de buscar fantasmas en la contabilidad". Además, ha argumentado que tienen "el respaldo absoluto de los auditores", que ayer mismo emitió "una opinión limpia y sin salvedades". "El auditor no ve ningún activo ficticio. Lo ven ustedes, en el laboratorio de Génova", ha remarcado.

"COLONIZAR Y DESTRUIR" EL ECOSISTEMA PÚBLICO DE INFORMACIÓN

Preguntado por el diputado de Sumar Francisco Sierra sobre cómo afronta la comisión de investigación a RTVE en el Senado, impulsada por el PP y Vox, el presidente ha dicho que "lo que puede suceder en España es un calco bastante milimétrico de la estrategia que tiene la ultraderecha europea para colonizar y destruir el ecosistema público de información".

De esta forma, José Pablo López ha hecho un "pronóstico que desgraciadamente" se va a cumplir "paso a paso" y que tendría "tres etapas dentro de la hoja de ruta". Así, el primer lugar ha señalado el "acoso": "se van a usar acusaciones falsas de parcialidad para intentar fusilar la credibilidad de los profesionales de esta casa".

En segundo lugar, el presidente ha hablado de la "asfixia". "El informe final ya está redactado, todos lo sabemos y solamente busca justificar recortes masivos", ha manifestado, para después añadir que el tercero es el "negocio" ya que "quieren vaciar de recursos a RTVE para regalarle la audiencia, también la influencia, pero sobre todo la audiencia, porque eso es dinero, a alguna corporación privada amiga".

Según ha advertido López, RTVE va a sufrir esta comisión de investigación "porque es líder, porque es solvente y porque es libre, y por eso han decidido destruirla".

En respuesta al senador socialista Gabriel Colomé, el presidente ha hablado de "berrinches institucionales" y de que se va a realizar esta investigación porque RTVE "funciona demasiado bien". "Lo que de verdad les quita el sueño a algunos es que La 1 es líder absoluto en el target comercial, con un 11,9% de audiencia", ha subrayado.

PROPAGANDA, CENSURA, DESINFORMACIÓN

Desde la oposición, los representantes del PP han vuelto a atacar al presidente por la supuesta propaganda, censura, desinformación, manipulación "sistemática" y sesgo político que hay en la Corporación.

"Si algún día se hiciera en España un museo sobre la desinformación y la manipulación informativa, su etapa al frente de RTVE tendría dedicada a una sala exclusiva y grande, la Sala Telepedro", para acoger distintos "bulos", ha afirmado el diputado del PP Eduardo Carazo.

Por su parte, el presidente de la Corporación ha replicado: "Siento decirle que no vamos a poder ampliar el museo de la desinformación en RTVE porque la sala fundamental de ese museo la ocupa lo que perpetró su partido en el 11M, cuando aseguró que el atentado de Atocha lo provocó ETA y el documental que emitieron la noche anterior a las elecciones hablando de las víctimas del terrorismo de ETA".

Asimismo, José Pablo López ha afirmado que el PP trae a la Cámara "discursos obviamente muy solemnes sobre la neutralidad de los medios, pero la realidad es que sus socios y sus altavoces mediáticos ya se están repartiendo los despachos y los platós" de la casa "antes de tiempo", algo que ha tachado de "falta de respeto" a los profesionales.

Después de que la diputada 'popular' haya reclamado "pluralidad" en RTVE, el presidente se ha comprometido a presentar un informe externo sobre la pluralidad en las mesas de debate y en las tertulias de la Corporación y compararlos con los de Telemadrid.

"A ver si dentro de un mes, o cuando celebremos la próxima comisión, puedo tener el informe y usted me hace la pregunta y vemos aquí los datos", ha afirmado.

Durante la comisión, Eduardo Carazo ha preguntado si la pública está comprometida con el Estado de Derecho y ha advertido a López que RTVE no lo defiende el Estado de Derecho cuando se pone en duda la labor de los jueces y se les acusa de "golpismo".

"Ahora que ya ustedes nos han aclarado que van a gobernar conjuntamente con VOX, ¿en qué parte del Estado de Derecho están lanzallamas? ¿Y la bomba atómica? ¿En qué parte del Estado de Derecho está esto?", ha planteado el presidente, que ha avisado: "Lo que no ampara el Estado de Derecho son las coaliciones de demolición de los servicios públicos, que es lo que usted quiere traer a la televisión pública".

Tras el auto del un tribunal de instancia de Madrid sobre el rechazo a las medidas solicitadas contra la comercialización publicitaria de la Copa Mundial de la FIFA 2026, López ha hecho una valoración "muy positiva" después del "susto en el cuerpo" hasta que se ha dictado.

De este modo, el presidente ha dicho que el "pecado" de RTVE ha sido quedarse "con los derechos en una concurrencia competitiva internacional hecha por FIFA, no por un señor que pasaba por allí".

"La misión de las televisiones privadas es absolutamente legítima, absolutamente legítima. Faltaría más y también tienen que hacer negocio, y esto es completamente así. Pero la misión de RTVE es irrenunciable, es proteger el interés general", ha zanjado.