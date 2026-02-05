López sobre la renovación de 'La Revuelta': "Hemos actualizado, obviamente, el precio que se paga por las cosas"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Ma - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha confirmado este jueves el acuerdo alcanzado "con todo el equipo" de 'La Revuelta' de David Broncano para que continúe en RTVE y ha hecho un reconocimiento al programa que, "en buena medida", fue "el inicio de este cambio" de target en La 1.

"Hemos actualizado, obviamente, el precio que se paga por las cosas, el sueldo de los trabajadores, porque en 'La Revuelta' no solamente trabaja David Broncano. Hay un equipo muy amplio de personas que trabajan en este programa", ha manifestado el presidente de la Corporación en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Baja.

RTVE ha aprobado la renovación del espacio para las temporadas 2026-2027 y 2027-2028, por 31,5 millones de euros, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo que ya se ha firmado.

Las citadas fuentes indicaron que la renovación del formato que se emite en el 'access prime time' de La 1 se negoció y aprobó el pasado mes de diciembre. El nuevo acuerdo prevé la realización de 320 programas del show de humor, con entrevistas y actuaciones.

Por otro lado, José Pablo López ha aclarado que RTVE ingresará cerca de un millón de euros al año en virtud del acuerdo alcanzado con Prime Video para la integración de los canales de la Corporación pública en la plataforma de pago.

Así lo ha detallado al ser preguntado por la senadora del PP Cristina Díaz sobre cómo valora "una estrategia que pone contenidos y señal de un medio público en manos de una plataforma privada, sin consenso interno y sin evaluar sus consecuencias jurídicas y económicas".

López cree que este asunto tiene que ver con la evolución del mercado de la televisión, cuyo consumo es cada vez mayor a través de plataformas. "Lo que se le ha cedido a Amazon Prime, fundamentalmente, es la emisión lineal del canal, la emisión lineal de nuestros canales", ha matizado.

Según el presidente, estas operaciones ya se han producido en otros países europeos como es el caso de Francia con France Televisión o como es el caso de ZDF en Alemania. "Es un mercado interesante, interesante para explorarlo no desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista de las audiencias", ha defendido.

La discusión, a su juicio, es si los contenidos, "al igual que ya sucede en el Reino Unido, se van a distribuir a través de YouTube". "Ese es el debate", ha señalado.

Sobre la puesta en marcha del nuevo canal cultural, ha explicado que sigue "su curso, incluso más rápido de lo que inicialmente" preveía, con la intención de que pueda estar disponible en las principales plataformas como Movistar, Vodafone, Orange, a partir de finales del mes de junio.

"Otra cuestión será la TDT", ha agregado, para apuntar que RTVE está pendiente de los posibles cambios que se puedan haber en la asignación del espectro radioeléctrico con el nuevo Plan Nacional de TDT.

Además, ha apuntado que la semana pasada tuvo una reunión con directivos del canal Arte en Francia y están valorando una colaboración "bastante intensa con el objetivo de que RTVE se convierta en Arte España", en un proyecto basado en "el co-branding, la gobernanza editorial y la durabilidad del proyecto".