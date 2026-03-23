López (RTVE) afirma que "altísimos cargos" del PP le dicen que Génova prohíbe "sistemáticamente" concederle entrevistas

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez, comparece de forma periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para la contestación de preguntas, a 23 de m - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha afirmado este lunes que "altísimos cargos" del Partido Popular (PP) le dicen "en privado" que ellos "no tienen ningún problema" en acudir a RTVE, "pero que desde la calle Génova se les prohíbe sistemáticamente conceder entrevistas" a la Corporación.

"Yo no voy a revelar quién me lo dice, pero me lo dicen altos, altísimos cargos de su partido", ha asegurado el presidente durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso.

López se ha expresado así después de que el portavoz del PP Eduardo Carazo le haya preguntado si RTVE está fomentando el pluralismo. López ha replicado que el pluralismo "no es una aparición mariana". "Ustedes tienen que aparecer en antena para que se pueda a contabilizar el pluralismo", ha señalado.

En este sentido, el diputado 'popular' ha dicho que "cuando invitan al PP lo hacen a un partido con el terreno inclinado y con el árbitro-presentador comprado siempre". Además, Carazo ha insistido en que los "datos son tozudos" y que "durante el año 2025 se han realizado 333 entrevistas a miembros del Gobierno".

"De verdad, ¿alguien puede sostener que esto es pluralismo? Esto ya no es una televisión pública, es un altavoz gubernamental permanente", ha manifestado Eduardo Carazo, quien ha subrayado que "en su Telepedro es más fácil encontrarse a un ministro en La 1 que un documental en La 2".

Para José Pablo López, la estrategia del PP es "la del perro del hortelano". "Ni aparecen ni dejan aparecer. Usted denuncia una falta de pluralismo que ustedes mismos provocan", ha manifestado.

"AGRAVIO" PARA LA CIUDADANÍA

Por eso, López ha pedido a Carazo, "como un gesto de buena voluntad, que hable con la dirección de su partido y que levante el veto a la televisión pública". "Esto es un agravio desde un punto de vista de los derechos fundamentales de la ciudadanía", ha zanjado.

También desde el PP, Macarena Montesinos ha replicado que la afirmación de López sobre el veto de Génova es "rigurosamente falsa". "Usted sabe que no se dirigen a usted por privado con ese tipo de afirmaciones", ha insistido.

El presidente de RTVE ha contestado: "Como veo que se molestan por mis opiniones o por la defensa que hago de mi trabajo dentro de un entorno profesional, en la próxima Comisión me voy a traer un esparadrapo, me lo pongo en la boca y así sus señorías están más cómodas. Me pueden golpear a mí y yo me callo".

Por su parte, la senadora del PP Miriam Bravo ha cuestionado la neutralidad de RTVE y ha asegurado que "la escaleta de los programas informativos está trufada de consignas socialcomunistas y no responde a criterios periodísticos, sino a las necesidades de supervivencia de Pedro Sánchez, de Telepedro que es en lo que se ha convertido televisión española".

"Tengo que agradecerle que, por fin, nos haya calificado como aparato socialcomunista, que hasta ahora no lo había hecho. Le falta un adjetivo ahí, terrorista, chavista. Creo que si va agregando toda esta serie de adjetivos, podrá realizar una definición más completa de lo que para usted es RTVE", ha ironizado López en su réplica.

CONTRATACIONES "DIFÍCILES" DE JUSTIFICAR

Manuel Mariscal, de Vox, ha preguntado por la gestión que se está haciendo en la contratación de la producción externa en RTVE y ha dicho que el "pueblo español no está para bromas".

"Si entramos en el portal de licitaciones nos encontramos con contrataciones externas difíciles de justificar, más cuando ustedes han pedido a la SEPI un préstamo de más de 700 millones de euros", ha aseverado Mariscal, que ha puesto ejemplos como la "adquisición de 3.500 sombreros de paja promocionales para la Mutua Madrid Open 2026" o "4.900 euros de catering para periodistas que acudan al Benidorm Fest".

En la réplica, el presidente ha contestado que no se puede ir a la Comisión con "cálculos de servilleta" y que "en 2025 se ha producido una reducción del gasto en programas del 18,7%", mientras que "la audiencia sube a niveles que no veían en años". Además, ha vuelto a rechazar el "bulo como una catedral" del supuesto préstamos de 700 millones.

"Lo que le molesta a usted realmente, señor Mariscal, es que hagamos más con menos dinero del contribuyente", ha declarado, para después argumentar que "cada punto de audiencia en 2025, desde el punto de vista de la compensación de servicio público, ha costado un 11% menos que en 2024".