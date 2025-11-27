López ve "insuficientes" las medidas de la UER para Eurovisión: "La posición de RTVE no se ha visto alterada"

El Presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López (c), comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades en el Senado, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). López - Ricardo García

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado que la "posición de RTVE no se ha visto alterada" respecto a la participación de Israel en el próximo festival de Eurovisión 2026 de cara a la celebración de la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) el 4 y 5 de diciembre en Ginebra y cree que las medidas adoptadas son "insuficientes".

Así lo ha explicado este jueves José Pablo López durante su comparecencia periódica en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Senado.

En este sentido, el presidente ha manifestado que RTVE mantiene "la misma posición que hace unos meses" cuando dijo que la presencia de Israel en el festival era "insostenible" por el "genocidio" que se ha perpetrado en Gaza.

"Yo sigo pensando, como presidente de la Corporación, que el festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso. Y esto me parece que debemos tenerlo en cuenta", ha manifestado.

El presidente de RTVE ha censurado, asimismo, el "incumplimiento sistemático" por parte de Israel de las normas del certamen. Según López, "Israel ha utilizado políticamente el concurso, ha tratado de influir en el resultado, y no ha sido sancionada por esta actuación, que se ha producido en, al menos, los dos últimos años".

"Cualquier otro país que hubiera llevado a cabo esta utilización del concurso, le aseguro que estaría sancionado y suspendido transitoriamente", ha manifestado el presidente.

López ha avanzado que el director general de la UER, Noel Curran, le ha remitido una carta en la que "reconocía que gracias a la presión de RTVE se van a adoptar algunas medidas encaminadas a tratar de disuadir las injerencias gubernamentales y la utilización política del festival, además de los votos fraudulentos".

"Estas medidas no son suficientes, ni garantizan que la injerencia de un gobierno, como el de Israel o cualquier otro gobierno, no se pueda volver a producir", ha manifestado.

Por otro lado, el presidente de RTVE ha expresado que, "con todo el respeto", leyó esta semana al director del Festival de Eurovisión, Martin Green, que "decía que las televisiones y los artistas no representan a los gobiernos" y que "es un concurso cultural".

"¿Está planteando el señor Green la vuelta de las televisiones de Rusia y Bielorrusia al festival? Confío en que no, porque todos sabemos que si esas televisiones volvieran al festival, harían una utilización similar a la que ha hecho Israel, porque para ellos el concurso es mucho más que un concurso y tiene una derivada política muy importante", ha aseverado.

Según López, "la UER sabe que estas medidas son un avance, pero que no son suficientes y, sobre todo, como he dicho, dejan sin sanción la actuación de Israel durante este tiempo". "Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima Asamblea General que se celebrará los días 4 y 5", ha apostillado.

"Lo que pedíamos hace cuatro meses, cinco meses, es lo mismo que volvemos a pedir en la actualidad", ha zanjado.