MAPA | Cuántos menores migrantes debe acoger cada comunidad autónoma, según el Gobierno

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las Comunidades y Ciudades Autónomas.

El Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España.

Tras la aprobación de este real decreto, aquellas comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de traslados. En el caso de Canarias, con una capacidad ordinaria de 737 plazas, atiende a algo más de 5.000.

Concretamente, la capacidad de cada comunidad autónoma queda fijada así:

Andalucía: 2.827 Cataluña: 2.650 Madrid: 2.325 C. Valenciana: 1.767 Galicia: 886 Castilla y León: 783 Canarias: 737 País Vasco: 731 Castilla - La Mancha: 692 Murcia: 517 Aragón: 441 Balears, Illes: 406 Extremadura: 344 Asturias: 331 Navarra: 223 Cantabria: 194 Rioja, La: 107 Melilla: 28 Ceuta: 27