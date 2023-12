Mara Torres considera que el acoso a la prensa es "vergonzoso" pero "puntual": "La ciudadanía confía en los periodistas"

La comunicadora apuesta por educar a niños y adultos contra las 'fake news': "No estamos bien informados"



MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista y escritora Mara Torres, que ha ganado este mes el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, considera que los ataques y el maltrato que recibe la prensa en algunas ocasiones es algo "puntual", aunque es un hecho que califica de "vergonzoso, denunciable e intolerable".

"La ciudadanía confía en los periodistas. Lo vemos cuando hay acontecimientos importantes como la guerra entre Israel y Hamás o con las audiencias en la investidura en el Congreso de los Diputados", ha señalado en declaraciones a Europa Press la comunicadora.

Por ello, Torres cree que el ciudadano "sigue creyendo en los periodistas" y rechaza que la prensa diga que la sociedad desprestigia a los periodistas. "El periodista sigue siendo necesario, es fundamental", ha zanjado.

En este punto, la presentadora de 'El Faro' en la Cadena SER ha condenado rotundamente el acoso y maltrato a periodistas, como los ataques sucedidos contra algunos medios en las manifestaciones en la sede del PSOE de Ferraz para protestar contra la amnistía.

"No es que no respetes a un determinado profesional, es que estás atentando contra la libertad de información y sin información las sociedades no crecen democráticamente. Más allá del acto de que alguien increpe a un periodista, es que es un atentado contra la libertad de información", ha alertado.

A pocos días de finalizar 2023, Torres hace un balance muy positivo del año que termina: "Profesionalmente ha sido un año fantástico, arranqué enero con un premio a la trayectoria en Logroño, luego el Ondas, la Antena de Oro y el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Ha sido un año fantástico".

Para la periodista, estos galardones suponen "un reconocimiento al esfuerzo" que hace el equipo de 'El Faro' desde hace más de cinco años ya que, en sus palabras, "no era fácil" ya que con este espacio cambiaban la radio de madrugada "que tenía un estilo muy marcado desde hace años". Así, ha indicado que este programa era un proyecto "completamente nuevo que no se había explorado en la radio hasta ese momento".

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL "HA LLEGADO PARA QUEDARSE"

En su discurso de agradecimiento al recibir el Premio Ondas, Torres aludió a la Inteligencia Artificial, una tecnología que cree que "ha llegado para quedarse" ya que no hay "ningún caso" a lo largo de la historia en el que la tecnología "se haya implantado y luego desaparezca".

"Asumiendo esto, ahora el reto es saber cómo la podemos aplicar para que sean ventajas todo lo que nos ofrezca", ha subrayado la periodista, destacando que la Inteligencia Artificial "no podrá sustituir nunca al público", aunque sí a los comunicadores.

Precisamente, la presentadora, que está "a la expectativa" de ver lo que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial acordado en la Unión Europea, ha explicado que lo que se crea entre el público y lo que ve o escucha "no lo puede sustituir la IA".

"La IA puede sustituir una voz, incluso puede sustituir la redacción de una noticia pero veo más complicado que sustituya el análisis que hace un periodista para explicar al lector lo que supone la noticia, que la IA explique al mundo cómo funciona el mundo. Nunca va a poder sustituir toda la información que tenemos por vivir en el mundo porque la IA no vive", ha manifestado.

"NUESTRO CÍRCULO INFORMATIVO SE VA HACIENDO CADA VEZ MÁS PEQUEÑO"

El desarrollo de la tecnología ha implicado también un aspecto negativo, la proliferación de la desinformación y las 'fake news'. En este sentido, Torres asegura a Europa Press que los ciudadanos no están "bien informados" ya que, al buscar noticias en los móviles, los algoritmos ofrecen información relacionada con algo buscado previamente.

"Nuestro círculo informativo, en vez de expandirse, se va haciendo cada vez más pequeño. Te informas con noticias que tienen que ver con lo que te interesa y con análisis periodísticos que tienen que ver con lo que piensas y eso te hace más cerrado y mucho menos tolerante", ha advertido.

Aunque considera que estaría "muy bien" que el Gobierno impulsara una asignatura en los colegios para luchar contra la desinformación, la periodista defiende que debería haber una formación también para la gente adulta. "Los niños tienen todo por delante, pero me parece peligroso lo que nos está pasando a nosotros", ha dicho.

Al ser preguntada por a quién le gustaría entrevistar, la comunicadora no lo duda. "Me gustaría entrevistar a Broncano. Él me entrevistó a mí pero no ha venido a 'El Faro', me gustaría que Broncano fuera Gatopardo", ha sentenciado Torres sobre el presentador de 'La Resistencia'.

Por último, la periodista desea que en 2024 termine el "asedio" de Israel a Gaza y lamenta que la guerra de Ucrania se haya "olvidado". "Hay una parte de autocrítica que tenemos que hacer por haber caído en el sensacionalismo del titular", concluye.