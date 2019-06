María Vallejo-Nágera publica 'Paseando por el cielo': "Se viven hechos sobrenaturales muy fuertes ante el sagrario"

Publicado 01/06/2019 12:32:37 CET

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora María Vallejo-Nágera relata en su libro 'Paseando por el cielo' (Palabra) "hechos sobrenaturales muy fuertes" en la Eucaristía que incluso han provocado la "conversión" de los científicos a los que se pide que los investiguen.

"Investiguen un poco sobre los 'milagros eucarísticos'. Se van a quedar perplejos porque las pruebas de laboratorio no fallan. Los hay a cientos: son un regalazo de Dios. Muchas veces se convierten los científicos a quienes se les pide que los investiguen en laboratorios", asegura Vallejo-Nágera en una entrevista concedida a Europa Press.

Esta invitación la hace la autora a aquellos que digan que quienes creen en estas cosas están "chalados", tal y como indica en el prólogo de su libro, en el que asegura que en la actualidad parece que "ser increyente es el modelo social adecuado".

En el libro, que recopila casos reales de personas que tienen una experiencia de Dios, se encuentran historias como la de una mujer joven "que fue víctima de un maleficio, una brujería por una empleada de hogar".

"Enfermó mucho y estuvo muy grave sin razón ninguna. Los médicos (vio a 27 facultativos), no daban con lo que tenía, y le decían que aquello no era normal. Un día, aquejada de dolores insoportables -- era atea entonces--, entró en una iglesia para sentarse y descansar. Entonces todo el dolor, horroroso, que padecía, desapareció de un segundo a otro", relata Vallejo-Nágera.

A lo largo de 16 capítulos, la escritora cuenta "anécdotas muy personales de gente que ha vivido hechos sobrenaturales muy fuertes orando frente a un sagrario o adorando a Jesús Sacramentado". También incluye dos capítulos con relatos sobre hechos que le han sucedido a ella misma.

Vallejo-Nágera explica que no se trata de un libro que deseara escribir porque después de casi 20 años escribiendo, prefería centrarse en otros asuntos. Si bien, fue un sacerdote cercano a su familia quien la animó a escribirlo.

"'Es el tema más importante que existe en el mundo', me decía. 'Ponte a la obra. Ya sé que nadie es digno, ni tú, ni yo, ni nadie, pero si tienes un don y es el de la escritura, te pido por favor, que escribas sobre la Eucaristía. La gente no lo entiende'", recuerda la escritora.

Ahora que ya se ha publicado, la autora cree que el lector se va a quedar "perplejo". "Algo sobrenatural fortísimo sucede cuando se consagra en una misa, ¡y la mayoría de los católicos no lo saben o no lo aprecian! Es fundamental que ya se descubra esto y que la ignorancia de paso a saber lo que es realmente la base de la religión católica: la verdadera presencia de Jesús, el de Galilea en un pan consagrado", enfatiza.

En el prólogo del libro, Vallejo-Nágera también defiende la Iglesia como institución y sus enseñanzas, a pesar de "los muchísimos fallos que se están viendo en la prensa sobre sus dignatarios". Sobre este asunto, la autora dice que estos fallos "claro que pueden herir al católico, llenarle de dudas y hasta alejarlo".

"Ya han herido muchísimo a todos: al Papa Francisco el primero, que intenta por todos los medios limpiar lo dañado. Mi medicina para este caos espantoso del que nos estamos enterando, son los sacramentos. Los hombres fallan cometiendo errores muy graves: pero Dios no los comente. Así que yo me refugio en los sacramentos: estos no fallan, me los dé un sacerdote bueno o malo", asegura.