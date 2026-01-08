Marlaska asegura que no se multará durante un periodo "razonable" por no llevar la V16

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y el director general de Tráfico, Pere Navarro (d), durante la presentación del balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico van a ser "flexibles y primar la información sobre la sanción, durante un periodo razonable de tiempo" por no llevar la baliza V16, obligatoria desde este 1 de enero.

Así lo ha expresado este jueves el ministro del Interior, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025. "Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas", ha afirmado.

En este sentido, Marlaska ha destacado que España ha sido el primero en implantar esta medida, pero "algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española para incorporarla a sus códigos de circulación". Además, ha recordado que Reino Unido y Luxemburgo han suspendido el uso de los triángulos en autopista por su peligrosidad.

El ministro ha argumentado que los 103 peatones muertos en carretera en 2025 representan casi el 10% de las víctimas mortales y ha añadido que "en un número importante de casos" fueron atropellados al salir de su turismo por distintas razones, "muy a menudo" para colocar los triángulos que avisan del vehículo detenido.

Además, ha señalado que, desde 2014, "numerosos" operadores de la seguridad vial vienen avisando del riesgo del atropello que corren los conductores en esta operación. "En 2019, el sector de los servicios de auxilio en carretera también nos pidió medidas de seguridad para los operarios de las grúas que atienden a los vehículos", ha manifestado.

"Todas y todos los que nos hemos tenido que bajar de un coche para colocar un triángulo sabemos del peligro que dicha conducta entraña", ha declarado, al tiempo que ha apuntado que era "imprescindible adoptar alguna medida que frenase esa sangría" por lo que se ha apostado por la baliza V16.

Según Grande-Marlaska, están convencidos que "ayudará a reducir ese factor de mortalidad vial" y porque "encaja" sin duda alguna en su "estrategia de movilidad sostenible y conectada" para disminuir el número de víctimas mortales en carretera.

"La señal V16 como sustituta de los triángulos, en primer lugar, evita el riesgo que supone bajar del vehículo. Incorpora iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículos conectados para hacer llegar información de la incidencia a los navegadores de los vehículos que circulan por esa carretera y a las pantallas y paneles de información variable", ha manifestado.

En relación con la privacidad, el ministro ha asegurado que "no hay ninguna captación de datos" distinto a la geolocalización del vehículo y ha añadido que no entrará en ningún debate distinto a la seguridad vial. "Con la vida y con salvar vidas, yo no juego", ha enfatizado, para después destacar que se estima que 25 personas fallecen al año al señalizar una avería o accidente.

Por último, preguntado sobre cuántos vehículos disponen de esta baliza, Marlaska espera que las tengan "todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas" y ha indicado que "cada día, aproximadamente, 3.000 vehículos señalizan ya" con una V16 una incidencia de tráfico. Así, ha declarado que pueden ser "razonablemente optimistas del cumplimiento de la ley".