Marlaska pide trabajar en el Pacto contra la Emergencia Climática y ERC demanda ayudas anticipadas por danas

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido en el Senado trabajar en el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, que conllevará el establecimiento de "dos fondos económicos estructurales" tanto para políticas y programas de prevención como para aumentar la rapidez de respuesta.

Mientras, el diputado de ERC Jordi Gaseni Blanch ha instado al Gobierno a realizar pagos "anticipados y no condicionados" por los daños de las danas desde el momento en el que ayuntamientos y particulares lo solicitan.

Así se han expresado en el Pleno del Senado, donde Gaseni ha preguntado a Marlaska sobre si piensa reformar el sistema estatal de ayudas por catástrofes naturales para garantizar una tramitación y resolución más rápida de las ayudas a ciudadanos y ayuntamientos afectados por episodios como la dana Alice, incluyendo el pago de anticipos.

De acuerdo con Marlaska, la gestión de la recuperación tras una catástrofe "también corresponde en primer lugar a la dirección de la emergencia", que en el caso de la dana Alice son las comunidades autónomas afectadas.

Aún así, ha recalcado que el Estado "siempre" está respondiendo a este tipo de sucesos. "Evidentemente, más de un 80% de los desembolsos finales para la recuperación en todos los ámbitos vienen del Estado", ha destacado.

Según ha dicho, el Real Decreto del Ministerio del Interior por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión se activa "automáticamente". En este sentido, las ayudas pueden percibirse "a la mayor rapidez".

Al margen de ello, ha incidido en que el Estado también está preparado para ofrecer "todo tipo de ayudas" desde el conjunto de sus departamentos ministeriales. De manera más concreta, ha indicado que el Gobierno ya ha movilizado "16.000 millones" de euros en indemnizaciones y ayudas para la dana de Valencia que han sido repartidos a través de "más de 8.000 pagos". "Más del 99% de los expedientes (...) están resueltos, pero seguimos trabajando en ello", ha clarificado.

Por su parte, el diputado de ERC ha denunciado que los ayuntamientos son "los primeros en dar la cara" en las danas. Dado que éstas ya no son "fenómenos esporádicos, sino recurrentes", ha demandado al Ejecutivo que adapte el sistema de ayudas "a esta nueva realidad".

"Las danas ya no son fenómenos esporádicos, ya son recurrentes. Por eso les pedimos solo dos cosas.Pagos anticipados y no condicionados desde el momento de la solicitud y máxima celeridad en los pagos de las ayudas solicitadas a los ayuntamientos y particulares", ha recalcado.