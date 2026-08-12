Marlaska pide ver el eclipse desde los 350 puntos de observación oficiales y recuerda el riesgo de incendios

1110288.1.260.149.20260812131743 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), atiende a los medios de comunicación, a 12 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este miércoles que se han establecido 350 puntos de observación del eclipse solar esta tarde y que son "los únicos" desde donde se podrá observar el fenómeno astronómico. Además, ha señalado que el riesgo de incendios forestales para esta jornada es extremo "en una gran parte de la Península y también en Baleares".

Así se ha expresado ante los medios de comunicación antes de mantener una reunión telemática con los responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas, así como con responsables de la Agencia Española de Meteorología (AEMET).

"Llamo al conjunto de la ciudadanía, las autoridades, todos estamos preparados", al tiempo que ha instado a la "precaución" y el "comportamiento" para no distorsionar "lo que puede ser el disfrute de un fenómeno de carácter científico y social absolutamente extraordinario y que en nuestro país no habíamos tenido la oportunidad de observarlo hace más de 100 años".

En este aspecto, ha recordado que España va a poder ser testigo y protagonista durante los próximos años de un trío de eclipses: el de este miércoles, el del 2 de agosto del año que viene y el del 26 de enero de 2028. A consecuencia de ello, el Consejo de Ministros constituyó la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, liderada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En este sentido, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior lidera el grupo de movilidad y seguridad ciudadana y la la Secretaría General de Protección Civil y Emergencia, el de de prevención, protección civil y también riesgos medioambientales.

Entre otras cosas, ha recordado que se han desplegado casi 25.000 efectivos, casi 15.000 guardias civiles, entre ellos 2.500 de la agrupación de tráfico y casi 10.000 policías nacionales. Además, hay un despliegue de 20 medios marítimos, entre ellos once patrulleras en la zona del Mediterráneo y nueve en la del Atlántico. Asimismo, 99 medios aéreos entre helicópteros, drones, etc. colaboran también en el control y el seguimiento de la situación.

Más allá de ello, ha incidido en que el conjunto de administraciones lleva trabajando en el eclipse desde hace meses y que se han activado los distintos planes de protección civil para garantizar que se desarrolle con una seguridad para el conjunto de esos cientos de miles que vamos a observar el eclipse.

"Yo creo que es un día especial desde un punto de vista tan científico como social. Vamos a poder ser testigos de un eclipse solar pleno esta tarde donde la Península Ibérica y en concreto nuestro país, España, y una zona también un poco concreta de la misma, realmente va a vivir un momento privilegiado", ha aseverado.