Marlaska reivindica 20 años de "eficacia" del carnet por puntos, pero avisa: "No podemos caer en la autocomplacencia"

1101092.1.260.149.20260701201650 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo; y el director general de Tráfico, Pere Navarro - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado este miércoles 20 años de "eficacia" del permiso por puntos en España, pero ha advertido: "No podemos caer en la autocomplacencia".

Así lo ha expresado el titular de la cartera de Interior en un acto conmemorativo por el vigésimo aniversario de la implantación de esta medida, que ha reunido en el Real Teatro del Retiro (Madrid) a los principales protagonistas que hicieron posible que entrara en vigor.

En su discurso, Grande-Marlaska ha destacado que el motivo de este acto es "salvar vidas" y que es "difícil imaginar un propósito más noble". En este sentido, el ministro ha dicho que este aniversario "no es una celebración, no puede serlo mientras haya una sola muerte en la carretera".

"Es una parada para reflexionar y seguir avanzando juntos en el camino hacia ese objetivo común --tan anhelado-- de cero víctimas mortales en siniestros viales", ha explicado el ministro del Interior, al tiempo que ha puesto en valor "un trabajo bien hecho, colectivo, fruto del consenso y del acuerdo, con la única finalidad de progresar hacia una sociedad mejor".

Grande-Marlaska ha indicado que, "nada más llegar al Gobierno en 2004", el entones ministro del Interior José Antonio Alonso hizo una petición al director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro: "Baja, si puedes, el número de siniestros viales", ha rememorado, para después destacar: "Y lo logró".

En este sentido, el ministro ha argumentado que mientras en 2004 la tasa de fallecidos en siniestros de tráfico por millón de habitantes se situaba en 128, en el año 2024 (última cifra consolidada disponible) la tasa era de 37 fallecidos por millón de habitantes.

A LA CABEZA "DE LOS PAÍSES MÁS SEGUROS"

"Pasamos de ser el furgón de cola en la Unión Europea en materia de seguridad vial a encabezar la lista de los países más seguros. Y el permiso por puntos fue, sin duda, una de las medidas clave que permitió alcanzar ese objetivo", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que surgió como respuesta a "una realidad preocupante: la elevada siniestralidad" en las carreteras.

Según ha defendido Marlaska, "era necesario actuar con determinación" y "no se trataba de endurecer las sanciones, sino también de impulsar un cambio profundo en la cultura de la conducción, apelando a la responsabilidad individual".

"Con el paso del tiempo, este sistema ha demostrado ser mucho más que un instrumento sancionador. Hoy se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la estrategia española de seguridad vial", ha remarcado.

A juicio del ministro, su "eficacia" radica en el "equilibrio entre castigo y pedagogía: se penalizan las conductas de riesgo, pero se fomenta, al mismo tiempo, un aprendizaje continuo que refuerza el respeto por las normas y contribuye a una movilidad más segura para todos".

Para Grande-Marlaska, se trata de "un logro de país", en el que se han involucrado todas las administraciones públicas y en el que ha sido "esencial" el papel de asociaciones de víctimas, fundaciones, usuarios de motocicletas, peatones o automovilistas. Pese a los avances, el ministro ha defendido la necesidad de no "caer en la autocomplacencia" y ha asegurado que "toca seguir trabajando, sin descanso".

25 ATROPELLOS AL AÑO EN CARRETERA: "INASUMIBLE"

El ministro también ha hecho mención expresa a la baliza V-16. "Una medida no exenta de polémica, lo sé, pero que asumimos porque estamos convencidos de que contribuirá decisivamente a la reducción de los 25 atropellos anuales de media en carretera, una cifra inasumible", ha defendido.

Por otro lado, ha afirmado que su objetivo de rebajar la tasa de alcoholemia le "recuerda mucho" a aquel que el ministro Alonso planteó hace más de dos décadas a Pere Navarro. "Una estrategia de tolerancia cero que nos llevará a cerrar el ciclo de la lucha contra el alcohol en la conducción", ha insistido.

"Porque estamos convencidos de su impacto positivo e inmediato en el descenso del número de siniestros viales, porque llega avalado por todos los expertos en seguridad vial y por la Unión Europea, porque es una reclamación de todas las asociaciones y fundaciones que trabajan por la seguridad vial, porque es ya una demanda de la sociedad", ha argumentado, para después asegurar que esta medida "salvará vidas".

Por último, Grande-Marlaska ha subrayado: "Espero que dentro de 20 años un ministro del Interior recuerde en un acto como este el impulso que supuso la rebaja de la tasa de alcohol en el descenso de los siniestros viales y en el número de víctimas".

"APRENDIMOS QUE LOS SINIESTROS DE TRÁFICO ERAN EVITABLES"

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha recordado que con el permiso de conducir por puntos se aprendió "que los siniestros de tráfico eran evitables".

"También descubrimos que si otros países lo habían hecho nosotros podíamos hacerlo. Aprendimos que copiar era importante pero había que saber copiar bien", ha agregado Navarro, destacando que, con esta medida, consiguieron "transformar el dolor de la víctima de tráfico en un compromiso de activismo por la seguridad vial, para que nadie nunca más pase por lo que ellos han pasado".

Asimismo, ha celebrado que España ha pasado "a ser un referente en la seguridad vial". "El permiso por puntos ha permitido salvar bastantes vidas, podría ser la de cualquiera de nosotros", ha asegurado.

El director de la DGT también ha hecho referencia a la visita del Papa León XIV a España. "Dio un titular que en la DGT nos impactó, dijo que 'la defensa de la vida es el objetivo y la meta de la civilización'. A esto nos hemos dedicado, a intentar proteger la vida humana", ha puntualizado.

HOMENAJE A QUIENES IMPULSARON EL NACIMIENTO DEL PERMISO POR PUNTOS

El acto conmemorativo por el vigésimo aniversario de la implantación del permiso por puntos en España ha reunido a los principales protagonistas que hicieron posible que entrara en vigor.

Su puesta en marcha supuso un cambio de paradigma en la política de la seguridad vial y en la concepción de la responsabilidad al volante, contribuyendo a consolidar una nueva cultura de la conducción basada en la prevención, el cumplimiento de las normas y la corresponsabilidad de los usuarios de las vías.

Al encuentro han acudido representantes de las administraciones públicas, asociaciones de víctimas, universidades, medios de comunicación, expertos en seguridad vial y otros colectivos que desempeñaron un papel decisivo en el desarrollo y consolidación de este modelo.

Durante la ceremonia se ha rendido homenaje a quienes impulsaron el nacimiento del permiso por puntos, mediante la entrega de una serie de diplomas conmemorativos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo; y el director general de Tráfico, Pere Navarro, han sido los encargados de distinguir a Jordi Jané, presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados durante la VIII legislatura (2004-2008); y a Victorino Mayoral y Federico Souvirong, portavoces del Partido Socialista y del Partido Popular respectivamente en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados durante el mismo periodo.

También han recibido diplomas Ramón Ledesma, Antoniu Riu i Rovira, Ana Ferrer y Mariano Fernández, por parte de la DGT; la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial; y Fructuoso Moreno, presidente en aquel momento de la agencia de publicidad TBWA, encargada del lanzamiento de la campaña del permiso por puntos.

Tras recibir su reconocimiento, Ramón Ledesma ha asegurado que el carnet por puntos es "un sistema que no solo ha funcionado, sino que socialmente se ha aceptado que ha funcionado".