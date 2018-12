Más de 17.000 personas ya han visto '33 El Musical'

Actualizado 20/12/2018 11:56:19 CET

Más de 17.000 personas han visto '33 El Musical' desde su presentación el pasado 22 de noviembre, según cifras de la organización del espectáculo. El musical, creado, compuesto y dirigido por Toño Casado y producido por Felipe García-Quiros y Nacho Alonso, cuenta la historia de Jesús de Nazaret.

La obra tiene un elenco de 29 artistas, entre los que destaca el propio Jesús, interpretado por Christian Escuredo. Este actor gallego ha participado en otros musicales como 'Priscilla, reina del desierto' --por el que ganó varios galardones-- y ha ganado popularidad por su aparición en series como 'Fariña'.

Escuredo no es la única cara reconocida del espectáculo. El equipo de '33 El Musical' está compuesto por el director musical Julio Awad ('La Bella y la Bestia', 'El Fantasma de la Ópera', etc.), el diseñador de sonido Javier Isequilla ('Chicago', 'La Familia Addams', etc.) y el diseñador de iluminación Carlos Torrijos ('Billy Elliot', 'Hoy no me puedo levantar', etc.), entre otros.

'33 El Musical' se representará en Feria de Madrid hasta el próximo 27 de enero, dentro de una zona construida en el recinto para la ocasión: el 'Espacio 33'. Este lugar --que tiene una amplitud de 7.000 metros cuadrados entre la ciudad de los actores, la carpa teatro y la de bienvenida y tiene una capacidad para 1.000 espectadores-- constituye el teatro efímero más grande y con mayor capacidad jamás construído en España.