Más de 4.000 conductores dan positivo en alcohol o drogas en una semana de controles

Archivo - Un agente durante un control de la Guardia Civil. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha detectado a un total de 4.094 conductores que han dado positivo en alcohol o drogas en la última campaña de vigilancia y control, que ha llevado a cabo entre los días 13 y 19 de julio.

Según ha informado este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes realizaron 218.949 pruebas de alcohol y drogas, de las que 4.094 dieron un resultado positivo (2.259 en alcohol y 1.835 en drogas).

"Esto supone que 585 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol o drogas", ha destacado el departamento que dirige Pere Navarro, que ha detallado que un total de 3.642 positivos (casi el 89% del total) fueron localizados en controles preventivos y el resto tras la comisión de infracciones, por estar implicados en siniestros o por presentar síntomas.

En este sentido, la DGT ha defendido que "la importancia de los controles preventivos para detectar a aquellos conductores que se ponen al volante tras haber consumido alcohol u otras drogas, poniendo en riesgo su propia seguridad y la del resto de usuarios de la vía".

Durante la campaña se realizaron un total de 213.170 pruebas de detección de alcohol, de las cuales 2.259 resultaron positivas. De estas, 2.001 fueron detectadas en controles preventivos, 122 tras cometer una infracción, 126 por estar involucrados en un siniestro y 10 más por presentar síntomas evidentes de haber ingerido alcohol.

Entre los 2.259 positivos, a 217 conductores se les abrieron diligencias para su traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado. Además, siete conductores fueron puestos a disposición judicial por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

La campaña permitió detectar asimismo a 4.233 conductores que, aunque habían consumido alcohol, no superaban la tasa máxima permitida. De ellos, 4.004 fueron localizados en controles preventivos, 206 después de cometer una infracción y 23 tras verse implicados en un siniestro.

En relación con las drogas, los agentes realizaron 5.779 pruebas, de las que 1.835 resultaron positivas en los test preliminares, lo que supone que una de cada tres pruebas practicadas detectó la presencia de alguna sustancia. En 1.641 casos, en controles preventivos, otros 126 después de que el conductor hubiera cometido una infracción y 68 tras un siniestro.

De los 1.835 positivos, 9 casos fueron trasladados a la autoridad judicial. Las drogas más frecuentes fueron el cannabis, con 1.135 casos, y la cocaína, con 924. También se registraron 92 positivos por metanfetaminas, 91 por anfetaminas y 40 por opioides.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil continuarán realizando pruebas de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier carretera, con el objetivo de disuadir a los conductores de ponerse al volante después de haber consumido estas sustancias.