Las máximas llegan mañana en Barcelona a los 27ºC durante la visita de León XIV, con sensación de bochorno

Una bandera de la Ciudad del Vaticano en un balcón, a 3 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las máximas previstas para este martes en Barcelona durante la visita de León XIV llegarán a los 27 grados centígrados (ºC), con poca probabilidad de lluvia y sensación de bochorno por la humedad, según ha señalado este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Así, Del Campo ha avanzado que se esperan intervalos nubosos para este 9 de junio en Barcelona, siguiente parada del viaje apostólico por España del Papa, que tendrá lugar este 9 y 10 de junio, y que concluirá en Gran Canaria y Tenerife, los días 11 y 12.

Además, ha indicado que no se descarta alguna lluvia débil y ocasional por la mañana tanto este martes como el miércoles, si bien la probabilidad de que se acabe registrando es baja.

Respeco a las temperaturas mínimas, estarán en torno a 20ºC mientras que las máximas serán de 27ºC el martes y de 25ºC el miércoles, con sensación de bochorno por la humedad.

De cara al jueves y el viernes, días en los que León XIV visitará Canarias, el portavoz de AEMED ha avanzado que es probable que predomine el régimen de vientos alisios propio de esta época del año, lo que implica rachas intensas de viento en zonas expuestas, especialmente el jueves.

Por otro lado ha indicado que los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y que habrá posibles lloviznas en medianías. En comparación, los cielos estarán más despejados en el sur del archipiélago.

En zonas costeras de Tenerife y Gran Canaria se rondarán los 18 a 20ºC de mínima. Asimismo, se registrarán unos 23 a 25ºC de máxima en costas del norte de las islas y 25 a 27ºC en costas del sur. De acuerdo con Del Campo, las mínimas en las medianías de Tenerife serán de unos 13 a 15ºC y las máximas de 18 a 20ºC.