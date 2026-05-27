Mediaset España emitirá un mínimo de 50 partidos de la National Football League en abierto por temporada desde la 26/27

Archivo - Sede de Telecinco, en Madrid a 5 de marzo de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España y la National Football League han alcanzado un acuerdo para ampliar su colaboración durante los próximos años, de modo que el grupo español emitirá un mínimo de 50 partidos de la National Football League en abierto por temporada a partir de la 2026-2027.

"Esta renovación supondrá un importante aumento de la oferta de emisiones y contenidos relacionados con la NFL, tanto en televisión como en el entorno digital, con una mayor presencia en Cuatro, Be Mad y Mediaset Infinity", ha anunciado este miércoles Mediaset España.

La compañía ha destacado que ofrecerá casi una decena más de partidos que la pasada campaña en las principales franjas dominicales de tarde y noche (15.30, 19.00 y 22.00 horas CET). A la oferta de la pasada campaña --encuentros de temporada regular, play-offs, la Super Bowl y el 2026 NFL Madrid Game, que este año regresará al Bernabéu-- se sumarán los otros cinco partidos europeos del calendario NFL 2026 --tres encuentros en Londres y las citas de París y Múnich--, además de una cobertura ampliada de los play-offs, incluidas las dos finales de conferencia.

Además, durante las últimas jornadas de la temporada regular, Be Mad ofrecerá encuentros decisivos de cara a la clasificación para los play-offs. Mediaset Infinity reforzará igualmente su oferta con la emisión simultánea de todos los partidos ofrecidos en televisión, además de encuentros adicionales de temporada regular y nuevos contenidos vinculados a la NFL.

La ampliación del acuerdo reforzará también la presencia editorial de la NFL en los contenidos deportivos y digitales de Mediaset España, con nuevos espacios semanales dedicados a la competición en Cuatro y más cobertura informativa, análisis y contenidos audiovisuales en el ecosistema digital de ElDesmarque y sus redes sociales, así como con una presencia recurrente de contenidos NFL en los espacios deportivos de Telecinco y Cuatro.

"Estamos encantados de reforzar nuestra alianza con Mediaset España y llevar aún más la NFL a los aficionados de toda España", ha afirmado Laura Louisy, Senior Director, International Business Development and Media de la NFL.

En este sentido, ha apuntado que "la ampliación de la oferta de partidos en abierto en franjas de máxima audiencia, junto a una cobertura reforzada en múltiples plataformas", permitirá llegar "a más aficionados y seguir creciendo como nunca" en uno de los mercados internacionales "clave".

El director general de Televisión de Mediaset España, Alberto Carullo, ha expresado que "la NFL es uno de los grandes fenómenos deportivos y de entretenimiento a nivel global y un contenido estratégico de gran valor" para su oferta audiovisual, con "una combinación única de deporte de alto nivel, espectáculo y emoción".

"Este acuerdo nos permitirá seguir ampliando su presencia en abierto y en el entorno digital con una propuesta cada vez más amplia, accesible y multiplataforma para los aficionados españoles", ha indicado Carullo.