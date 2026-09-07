Milagros Tolón pide "empezar la rutina escolar" en Ceuta: "Las aulas son centros seguros"

Uno de los centros educativos de Ceuta que fue utilizado para albergar migrantes. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Educación, Milagros Tolón, ha hecho un llamamiento a "empezar la rutina escolar" en Ceuta y ha garantizado que las "aulas son centros seguros" para los alumnos, aunque ha asegurado comprender la preocupación a las familias ante el inicio del curso escolar. Respecto a la escolarización de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad, ha estimado que en "unas pocas semanas" esté en vías de solución o resuelto.

"Sabemos la situación tan difícil que se está viviendo allí, soy madre, he tenido hijos en edad escolar y sé lo que supone mandarles, pero los 35 colegios que hay en Ceuta son centros seguros", ha reiterado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press antes de partir hacia la Ciudad Autónoma.

Para Tolón "hoy es un día bonito por el reencuentro de los niños y los padres" y ha expresado el deseo de su departamento de "no limitar ese día bonito tampoco para los niños de Ceuta".

Ha repasado, en este sentido, las medidas adoptadas por parte del Ministerio de cara al inicio del curso en la Ciudad Autónoma para "transmitir seguridad a los padres y a la comunidad educativa". Entre estas medidas ha mencionado la limpieza de centros especialmente en aquellos que han sido utilizados para albergar temporalmente migrantes como el Reina Sofía y el Príncipe Felipe o la seguridad privada que fue solicitada "por la comunidad educativa". "Hemos escuchado y hemos intentado dar las soluciones que iremos ampliando si son necesarias", ha argumentado.

Respecto a la escolarización de los menores migrantes, ha expresado su confianza en que "en pocas semanas" esté en vías de resolución para los que permanezcan en Ceuta. "Atendiendo sobre todo a su formación, a su edad y a los conocimientos que los técnicos nos indica, este problema estará prácticamente en vías de resolución si no resuelto en pocas semanas", ha argumentado.

Según ha explicado, "el mecanismo educativo está preparado para cuando haya que acogerles y para darles una educación como así marca la ley", teniendo en cuenta "varios escenarios, dependiendo no solo del número de niños que se queden y no regresen". Para ello, según ha explicado, es importante disponer de las fichas de los menores "para que se puedan incluir en las escuelas que mejor les vengan, viendo su grado de conocimiento o su edad".

"Estamos hablando de niños que han vivido una situación traumática y necesitan ayuda", ha añadido Tolón quien ha declinado dar cifras del número de menores que permanecen en la ciudad y necesitarían escolarización.

Ha recordado, no obstante que "el objetivo es sobre todo el reagrupamiento familiar en sus territorios, pero para eso es imprescindible la filiación" a la vez que ha apelado a la solidaridad de las comunidades autónomas "no solo desde el punto de vista educativo sino también humano".