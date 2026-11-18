Juan Carlos Navarro. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, ha denunciado que las negociaciones de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) están secuestradas por una "mafia del petróleo" y ha reclamado un "cambio de rumbo radical" para superar la dependencia de los combustibles fósiles, según un vídeo grabado por Ecologistas en Acción.

"Estamos siendo rehenes de la mafia del petróleo. No solo eso, todos hemos sido afectados por el síndrome de Estocolmo. Estamos enamorados de nuestros secuestradores. Amamos a los tipos del petróleo. No podemos vivir sin ellos y son tan inteligentes que nos han convencido de que, en realidad, hacen esto por nuestro propio bien", ha indicado en una comparecencia junto a representantes de países insulares vulnerables.

En su intervención, ha defendido un tratado internacional vinculante que frene la expansión del carbón, el petróleo y el gas y coordine una eliminación progresiva y equitativa de su producción, con financiación para apoyar a las economías en desarrollo, según Bloomberg.

Los impulsores de la propuesta, como Vanuatu, Tuvalu, Fiyi y Panamá, afirman que cubriría un vacío: el Acuerdo de París exige planes para reducir emisiones, pero no coordina límites a la producción y el suministro de los combustibles fósiles responsables del calentamiento global.

Además, Navarro ha criticado a los países productores de petróleo, de los que ha afirmado "que no dan ni un centavo para la adaptación, ni para enfrentar la crisis climática, ni para salvar la biodiversidad", así como a las naciones desarrolladas.

El ministro ha instado a los países "a hacer su parte" y a actuar "con voluntad política a nivel nacional con urgencia". "Si seguimos como vamos en esta COP, no vamos a ninguna parte. Hago un llamado a un cambio radical de rumbo. Debemos cambiar radicalmente la forma en que cuidamos la Tierra", ha recalcado.