MITECO concede 151 millones de euros a 125 proyectos para impulsar la circularidad en el sector del plástico

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha concedido 151 millones de euros en ayudas a 125 proyectos centrados en impulsar la circularidad en el sector del plástico, según refleja la 'Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de concesión subvenciones' que ha publicado este miércoles.

De las 201 solicitudes recibidas, se han seleccionado 125 proyectos de 132 empresas distintas (siete de las ideas provienen de agrupaciones que aúnan a 14 empresas). El 48,12% están liderados por 'pymes' (24,82% por pequeñas empresas y el 23,31 %, por medianas). En total, los negocios recibirán entre 100.000 euros y cerca de nueve millones de euros por proyecto. Como máximo, los deberán finalizar el 31 de octubre de 2027.

Las propuestas están repartidas en 14 comunidades autónomas (CCAA): Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. La categoría que más ayudas recibe es la actuación dirigida a la mejora en la gestión de residuos a terceros, que presenta 45 proyectos con una aportación de 84,2 millones de euros.

Mientras, Transición Ecológica ha seleccionado 62 proyectos centrados en las mejoras medioambientales de los beneficiaros, que buscarán disminuir sus productos o sus propios residuos con los 61,6 millones de euros que se les ha concedido en concepto de ayudas. En esta línea, MITECO también destaca que entre los beneficiarios hay 13 proyectos para investigación y desarrollo para el ecodiseño (que recibirán 3,1 millones) y cinco proyectos de digitalización para innovar en materia de procesos y organización para innovaciones organizativas y de proceso que repercutan en una mayor circularidad (con 2,8 millones en ayudas).

El departamento dirigido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha destacado que entre las propuestas hay ideas destinadas para la mejora productiva del proceso de unión de componentes plásticos en el ámbito de la automoción; la reducción del consumo de materia prima virgen y el incremento de la eficiencia del uso de materiales; la adaptación de líneas de envasado para poder utilizar plástico reciclado; y la reducción del consumo de materias primas vírgenes mediante la reutilización de residuos pre y post consumo; el reciclaje y valorización de residuos del plástico.

Asimismo, hay proposiciones para nuevas soluciones de embalaje sostenible basadas en economía circular para la industria logística; el desarrollo de plataformas de gestión integral de residuos plásticos basada en la optimización y digitalización de las plantas de reciclaje plástico para la máxima trazabilidad de producto; o la fabricación de pañales para adultos con menor contenido en materiales no biodegradables y reducción de residuos.

Estas ayudas se enmarcan dentro del PERTE de Economía Circular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation UE. Con estas subvenciones, se espera generar una inversión total en el sector de más de 530 millones.