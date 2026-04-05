Muere a los 86 años el periodista Diego Carcedo, exdirector de RNE y de informativos de TVE

1075105.1.260.149.20260405110556 Archivo - El periodista Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista Diego Carcedo, exdirector de Radio Nacional de España (RNE), ha fallecido este domingo en Madrid a los 86 años, según ha confirmado a Europa Press la Asociación de Prensa de Oviedo. En la actualidad era presidente de la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos (APE).

Nacido en Cangas de Onís (Asturias) el 24 de marzo de 1940, Carcedo desarrolló una extensa carrera profesional en medios de comunicación. Inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero después encontró su pasión en la radio y en la televisión.

Fue corresponsal en el extranjero de Televisión Española, donde fue director de informativos y máximo responsable de RNE entre 1991 y 1996. Además fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007) y en 2018 presidió el Comité de Expertos para proponer los miembros del consejo de administración de RTVE y optó a presidir la Academia de Televisión.

A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Cirilo Rodríguez (1985), la Antena de Oro extraordinaria (1992) y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y Televisión (1996). También fue autor de diversos libros, como 'Fusiles y claveles' (1999) o 'Entre bestias y héroes' (2011), galardonado con el Premio Espasa de Ensayo.