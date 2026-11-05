Nace 'RNE accesible', servicio de radio de emisión regular en TDT para personas con discapacidad auditiva

Presentación de RNE accesible, esta mañana en en el edificio de la Casa de la Radio en Prado del Rey. - RNE

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha presentado oficialmente este jueves en la Casa de la Radio 'RNE accesible', un "innovador" servicio que permitirá a las personas con discapacidad auditiva acceder a la programación de Radio Nacional a través de la TDT mediante subtitulado, lengua de signos e imagen del estudio, según ha informado la corporación.

La iniciativa comienza de esta manera sus emisiones regulares llegando a más del 99% de la población española, coincidiendo con la culminación de la primera fase del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la que este jueves, 5 de noviembre, toca resintonizar todos los televisores de España.

'RNE accesible' se incorpora a la oferta de RTVE como un nuevo servicio disponible en la TDT. Los ciudadanos que dispongan de televisores compatibles con la Ultra Alta Definición podrán seguir la emisión de Radio Nacional con subtítulos, interpretación en lengua de signos y acceso visual al estudio principal de emisión, posibilitando el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los contenidos radiofónicos.

La puesta en marcha de este servicio culmina un proceso iniciado por RTVE en 2023 con una experiencia piloto desarrollada junto al Centro Español de Subtitulación y Audiodescripción (CESyA), y continuado posteriormente con emisiones experimentales que han permitido perfeccionar el modelo hasta su lanzamiento definitivo.

Además de responder al compromiso de RTVE con la accesibilidad universal y el servicio público, 'RNE accesible' constituye una iniciativa pionera en el ámbito internacional. Según la información recabada por RTVE, no existe actualmente ningún servicio equivalente de radio accesible de emisión regular en el entorno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), lo que convierte a esta propuesta en una referencia de innovación e inclusión para el sector audiovisual europeo.

Con el lanzamiento de 'RNE accesible', RTVE refuerza su compromiso de hacer llegar a los ciudadanos una oferta audiovisual lo más inclusiva posible.